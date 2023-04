Unfall mit zwei Verletzten am Iqbal-Ufer

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann in seinem VW auf dem Iqbal-Ufer in Richtung der Ernst-Walz-Brücke. Als der Mann in die Vangerowstraße abbog, übersah er den entgegenkommenden PKW einer 22-jährigen Frau. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus.

Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 22-jährige Frau musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine weitere ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der 32-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 20.000 Euro.

Alkoholfahrt endet mit 5 beschädigten Fahrzeugen und einem deformierten Zaun

Heidelberg (ots) – Einen Gesamtschaden von rund 40.000 Euro verursachte nach derzeitigen Ermittlungen ein 35-jähriger Audi-Fahrer nach einem Unfall in der Sandhäuser Straße. Am frühen Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr meldete ein Zeuge mehrere stark beschädigte PKW im entsprechenden Straßenzug auf Höhe der Einmündung zur Gertrude-von-Ubisch-Straße.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch Ermittlungssache. Fest steht, dass insgesamt fünf PKW erheblich beschädigt wurden. Eines der Fahrzeuge schleuderte durch den Aufprall mit dem

verursachenden Audi auf ein angrenzendes Grundstück gegen einen Zaun. Der Audi-Fahrer flüchtete nach dem Unfall.

Die informierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnten wenig später nicht nur das

Unfallfahrzeug an der Wohnanschrift des Halters ausfindig machen, sondern auch den verdächtigen 35-jährigen Fahrer. Dieser war mit über 1,8 Promille stark alkoholisiert. Er musste daher eine Blutprobe abgeben.

Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unterAlkoholeinfluss und

Verkehrsunfallflucht. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 melden.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Am Sonntag 23.04.2023 gegen 13 Uhr kam es in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Sitzbuchweg zu einem Ausbruch eines Wohnungsbrandes, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und

somit ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Durch die Flammen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.