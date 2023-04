Mainz (ots) – Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz warnen vor betrügerischen Abzockmaschen bei der Reisebuchung. Bei der Reiseplanung und Buchung kann einiges schiefgehen. Besonders in Online-Reiseportalen gilt es, ganz genau hinzuschauen. In einem Web-Seminar informieren Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale und Michael Krausch vom Landeskriminalamt darüber, was es bei zu beachten gibt.

Außerdem geben sie Tipps, wie man Lockvogelangebote erkennt und sich vor Betrügereien mit falschen oder nichtexistierenden Ferienhäusern schützen kann.

Das Webseminar findet am 8. Mai ab 14:30 Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten.

Die Teilnahme ist kostenlos und Interessierte können sich anmelden unter https:/

/next.edudip.com/de/webinar/reiseabzocke-erkennen-und-vorbeugen-mai/1893820.

Bitte beachten Sie, dass pro Person und E-Mail-Adresse nur 1 Anmeldung möglich ist und der personalisierte Link, den Sie erhalten, nicht mit anderen geteilt werden kann.

Weitere Informationen und der Link zum Web-Seminarraum werden nach der Anmeldung

zugeschickt.