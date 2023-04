Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Zwei jugendliche Fußgänger erlitten bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend teils schwere Verletzungen. Die beiden 14-und 15-jährigen Mädchen wollten an der Kreuzung Königstraße/Brandenburgerstraße die Fahrbahn überqueren Hierbei benutzten sie nach ersten Erkenntnissen ordnungsgemäß, den Überweg an einer Lichtzeichenanlage bei Grünlicht.

Zur gleichen Zeit wollte ein 76-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto von der Königsstraße nach links in die Brandenburger Straße einbiegen. Dabei übersah der Linksabbieger die beiden Fußgängerinnen, sodass es zum Verkehrsunfall kam.

Beide Mädchen mussten mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert werden. Die 14-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die 15-Jährige musste jedoch stationär aufgenommen werden.

Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings nicht. Die Polizei leitet gegen den Autofahrer ein Strafverfahren ein.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher nutzten am Samstagnachmittag bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Mühlstraße die Abwesenheit der Bewohner aus. Bisher unbekannte Täter hebelten in dem Mehrfamilienhaus eine Wohnungseingangstür auf und drangen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zur Tatzeit gegen 16:25 Uhr, wurden am Tatort zwei verdächtige weibliche Personen wahrgenommen. Eine war bekleidet mit einem langen Wollmantel und die zweite trug eine schwarze Jacke sowie ein rotes Oberteil. Die beiden Frauen könnten mit der Tat in Verbindung stehen.

Hinweise in vorliegender Sache nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel: 0631 369 2620 oder per Email an kdkaiserslauter.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Schwelbrand verursacht Verkehrsstörungen

Kaiserslautern (ots) – Glücklicherweise bestätigte sich beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei am Samstagnachmittag die ursprüngliche Meldung über einen Gebäudebrand in der Zollamtstraße nicht.

Allerdings stellten die Einsatzkräfte bei dem Mehrfamilienhaus eine erhebliche Hitzeentwicklung im Fassadenbereich fest. Ursache war ein Schwelbrand in der Gebäudedämmung, der sich bereits bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr musste einen großen Teil der Fassadendämmung entfernen.

Die Bewohner des Anwesens blieben unverletzt. In den Fluren der unteren Stockwerke entstand allerdings ein Rauchschaden. Die Sachschadenhöhe ist bisher unbekannt.

Während der Feststellung des Brands flammte ein Beauftragter beim Mehrfamilienhaus das Unkraut ab. Ein diesbezüglicher Zusammenhang mit dem Schwelbrand wird im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft.

Die Zollamtstraße musste während des Feuerwehreinsatzes halbseitig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kreis Kaiserslautern

Notrufleitungen beschädigt

Krickenbach (ots) – Am Samstagvormittag beschädigte ein Bagger bei Bauarbeiten in der Ortslage Krickenbach die Telefonleitung. Seitdem funktionieren in Teilen der dortigen Ortslage das Festnetztelefon und das Internet nicht mehr. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann mit einer Instandsetzung der Telefonleitung erst wieder am Montag gerechnet werden. Davon betroffen sind auch die Notrufleitungen 110 und 112.

Das Mobilfunknetz ist von der Störung nicht beeinträchtigt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind weiterhin wie gewohnt mit dem Mobilfunktelefon erreichbar.