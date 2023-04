Von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit Straßenlaterne zusammengestoßen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen rückten gegen 02:30 Uhr die

Berufsfeuerwehr Mannheim, der Rettungsdienst samt Notarzt sowie die Polizei zu einem gemeldeten Verkehrsunfall im Bereich der Reichskanzler-Müller-Straße aus.

Hierbei kam ein 18-jähriger Fahranfänger in den mittig der Fahrbahn gelegenen Grünstreifen und kollidierte im Anschluss mit einer darauf befindlichen Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda Kleinwagen nach rechts abgewiesen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Am verunfallten PKW entstand ein Totalschaden. Der Laternenmast wurde ebenfalls erheblich beschädigt und musste durch den Bereitschaftsdienst der MVV gesichert werden.

Der verunfallte PKW-Lenker sowie dessen Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 EUR.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zu der Verkehrstüchtigkeit des PKW-Führerdauern an und werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt. Aufgrund des regen Verkehrsgeschehens, kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen durch die Verkehrsunfallaufnahme.

Besuch auf Flohmarkt endet mit Platzverweis

Mannheim (ots) – Am Freitag, den 21.04.2023, fand in der Dudenstraße ein Floh & Trödelmarkt statt. Ein Besucher spielte unbefugt an einem der dortigen Stände Schlagzeug und störte damit die anderen Besucher. Durch die Bitte aufzuhören fühlte er sich provoziert und wurde beleidigend.

Gegen 14.00 Uhr sah der Veranstalter keine andere Möglichkeit mehr als die Polizei zu rufen, da der uneinsichtige Besucher begann andere Gäste anzupöbeln und sich äußerst auffällig

verhielt. Auch als die Beamten vor Ort waren, zeigte er sich wenig einsichtig und beleidigte den Veranstalter weiter mit Worten der Gossensprache.

Letztendlich hat er sich damit einen Platzverweis bis zum nächsten Tag und eine Strafanzeige wegen Beleidigung eingehandelt. /CW

Mit Drogen am Steuer – Beifahrer polizeilich gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, führte eine Streife in der Rollbühlstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle konnten bei dem 32-jährigen Fahrer stark geweitete Pupillen und ein unsicherer Gang festgestellt werden.

Daraufhin wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf Amphetamin ausfiel. Auf Grund dieses Ergebnisses wurde der Fahrer zum Polizeirevier mitgenommen, um dort eine Blutprobe durchzuführen. Der 32-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Darüber hinaus ergab sich bei der Überprüfung des Beifahrers, dass dieser mittels

Haftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde im Anschluss den Beamten der Justizvollzugsanstalt Mannheim übergeben.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung fordert eine leicht verletzte Person

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der B 38 in Fahrtrichtung stadteinwärts ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines 5er BMW musste an einer Rot zeigenden Lichtzeichenanlage halten. Ein dahinterfahrender 41-jähriger Peugeot-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr dem Vorausfahrenden auf.

Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten beim Unfallverursacher starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,3 Promille. Der Verursacher wurde für die Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier Mannheim-Käfertal verbracht. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Der geschädigte BMW-Lenker wurde leicht verletzt. Der BMW war noch fahrbereit, wohingegen der Peugeot des Verursachers nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 EUR.

Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige hinsichtlich einer

Straßenverkehrsgefährdung sowie empfindliche fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Halmhuberstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten mutmaßlich eine Tür auf und durchsuchte eine Wohnung nach Wertgegenständen.

Ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die Angaben zur Tat, dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich

unter Tel.: 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.