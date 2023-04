Brandausbruch in der Emmmertsgrund-Passage

Heidelberg (ots) – Durch die zuerst eingetroffenen Polizeibeamte konnte die Brandwohnung im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses lokalisiert werden. Im Rahmen der ersten Kontaktaufnahme mit dem Bewohner und dessen Bekanntem konnte festgestellt werden, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Die Wohnung war bereits verraucht.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg betrat daraufhin die Wohnung und rettete die beiden ins Treppenhaus. Nach medizinischer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnten diese glücklicherweise unverletzt vor Ort bleiben.

An der Wohnungseinrichtung bzw. der Wohnung selbst entstand kein Sachschaden. Lediglich das angebrannte Essen war nicht mehr zu retten.

25-Jähriger wird Opfer eines Angriffs – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Freitag, gegen 20.20 Uhr, kam es in Heidelberg in der Parkanlage der Kurfürsten-Anlage zu einem körperlichen Übergriff, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten kam ihnen ein wankender junger Mann entgegen. Durch diesen wurde bekannt, dass der von einer unbekannten Person im Verlauf eines Streites eine Flasche in das Gesicht geschlagen bekommen hat.

Der Täter ging im Anschluss zu Fuß flüchtig. Der Verletzte kam mit Verdacht eines Kieferbruchs in die Kopfklinik Heidelberg. Hintergründe des Streit oder eine Beschreibung des Täters konnten bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg Mitte, unter Tel.: 06221 18570, zu melden. /CW

Verkehrsunfall mit Fahrzeug der Feuerwehr

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Im Rahmen eines Einsatzes befand sich ein Löschzug der Feuerwehr Heidelberg mit drei Fahrzeugen auf der Speyerer Straße und wollte unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) nach links in die Pleikartsförster Straße einbiegen.

Zwei Einsatzfahrzeuge hatten bereits die Kreuzung passiert, als das dritte Fahrzeug einbog. Aus bisher unbekannter Ursache übersah eine 22-jährige Fahrzeugführerin die mit ihrem

Mercedes Benz in Richtung Stadtmitte fuhr, diesen Vorgang, und fuhr frontal in das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Durch den Aufprall erlitt sie einen Schock

und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Der Schaden am Fahrzeug der Feuerwehr wird auch ca. 20.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug der Frau ist vermutlich ein Totalschaden mit geschätzten 40.000 Euro.

Die Speyerer Straße musste zur Unfallaufnahme stadteinwärts für ca. eine Stunde gesperrt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.