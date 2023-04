Frau mit Axt im Zug – Couragierter Reisender schreitet ein

Wilferdingen (ots) – Eine 25-jährige Frau hat im Laufe des Samstags (22. April) für einen größeren Polizeieinsatz am Bahnhof in Wilferdingen gesorgt, als sie im Zug ein Multitool mit einer Axt hervorgezogen hat. Ein couragierter Reisender schritt ein, bevor etwas passierte.

Da sich die Frau nicht aus dem Türbereich entfernte, blockierte sie die Abfahrt des GoAhead Zuges 19679 auf dem Weg nach Stuttgart. Mehrere Reisende wiesen die 25-jährige deutsche Staatsangehörige an, den Bereich frei zu machen. Aus noch unklarer Motivlage griff die Frau in ihren Rucksack und zog ein Multitool heraus.

An diesem befand sich unter anderem auch eine etwa 18 cm große Axt.

Noch bevor die 25-Jährige eine Handlung mit der Axt vollziehen konnte, gelang es einem 25-jährigen Mann aus der Schweiz, die Frau zu entwaffnen. Ihm gelang es auch, die Frau bis zum Eintreffen der Polizeikräfte zu fixieren. Bei seinem Einschreiten zog er sich eine Verletzung an der Hand zu, die zunächst jedoch keiner weiteren, ärztlichen Versorgung bedurfte.

Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei sowie eine Rettungswagenbesatzung. Die 25-jährige Frau wird nach ärztlicher Untersuchung nun einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Für die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ist die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zuständig.

Die Leitung der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zu diesem Einsatz: „Dank der gezeigten Zivilcourage einer Reisegruppe, konnte hier möglicherweise schlimmeres verhindert werden und die 25-jährige Frau nun fachgerechter Hilfe zugeführt werden. Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich.“

Handgranate in Wald gefunden

Ettlingen (ots) – Ein Forstwirt fand am Freitagmorgen gegen 08:20 Uhr in einem Waldgebiet bei Bruchhausen eine vermeintliche Granate und verständigte die Polizei. Hinzugezogene Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg und des LKA Baden-Württemberg konnten das Fundstück vor Ort als Handgranate identifizieren und sicher bergen.

Die Ermittlungen zur Herkunft der Waffe dauern an.

Eine Person durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Waldbronn (ots) – Am Donnerstagmittag ereignete sich in Waldbronn ein Verkehrsunfall bei dem eine Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt wurde. Gegen 15:20 Uhr missachtete offenbar ein 47-jähriger Fahrer eines Transporters an der Straßenkreuzung Grünwettersbacher Straße / Leopoldstraße die Vorfahrt einer 54-jährigen Autofahrerin.

In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß erlitt die Autofahrerin schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Kreis Karlsruhe

Illegales Autorennen / Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 21.30 Uhr, lieferten sich zwei Pkw auf der Kaiserallee zwischen Mühlburger Tor und Yorkstraße ein sogenanntes Kraftfahrzeugrennen. Hierbei überschritten beide beteiligten Pkw, ein schwarzer VW und ein silberner Audi Avant, deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit und gefährdeten weitere Fahrzeugführer.

Letztlich konnten die beiden Pkw-Lenker durch eine zivile Streife der Verkehrspolizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Verkehrspolizei ersucht Zeugen/Geschädigte, insbesondere solche die gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 0721/944840 zu melden.

Zwei Ladendiebe festgenommen – Verurteilung im beschleunigten Verfahren

Karlsruhe (ots) – Ladendetektive konnten am Donnerstag zwei mutmaßliche Ladendiebe in einem

Kaufhaus sowie einer Drogerie in der Innenstadt beobachten. Die alarmierten Polizisten nahmen die beiden 23 bzw. 42 Jahre alten Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Der 23-Jährige hat gegen 17:15 Uhr in einem Warenhaus Kleidung im Wert von rund 60 Euro entwendet. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, stellte ihn der Ladendetektiv.

In einem weiteren Fall hat der 42-Jährige gegen 19:00 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße mehrere Parfüms entwendet. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann bei der Tat und hielt ihn anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienstes verständigte sich die Staatsanwaltschaft Karlsruhe noch am gestrigen Tatabend mit dem zuständigen Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz darauf, am Folgetag beim Amtsgericht Karlsruhe die Durchführung von beschleunigten Verfahren zu beantragen. Am heutigen Freitag verurteilte das Amtsgericht Karlsruhe die beiden Männer sodann

zu Geldstrafen. Die Verurteilungen sind rechtskräftig. Die Strafe folgte somit auf dem Fuße.

Zwei Ladendiebe in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden am Donnerstag zwei 22- bzw. 27-jährige Männer dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der

Haftbefehle erließ. Den beiden Beschuldigten wird schwerer Bandendiebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen.

Nach einem Hinweis zweier Ladendetektive kontrollierte eine Polizeistreife den 22-jährigen Tatverdächtigen am Mittwochvormittag in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt. In seinem Rucksack fanden die Beamten mehrere Kleidungsstücke, bei denen es sich mutmaßlich um am selben Tag in verschiedenen Geschäften entwendetes Diebesgut handelt.

Nachdem sich im Rahmen der ersten Ermittlungen Verdachtsmomente ergaben, wonach der Beschuldigte noch für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnte, durchsuchte die Polizei auf Anordnung des Amtsgerichts dessen Wohnräume in einer Wohnunterkunft in Eggenstein-Leopoldshafen. Dabei geriet vor Ort ein 27-jähriger Mann in den Verdacht, an den Straftaten beteiligt gewesen zu sein, weshalb auch dieser festgenommen wurde.

Pedelec-Fahrer stürzt auf Kopf – Helm verhindert Schlimmeres

Karlsruhe (ots) – Eine schwere Gehirnerschütterung zog sich ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Sturz am Donnerstagvormittag in der Karlsruher Südstadt zu. Offenbar bewahrte der Fahrradhelm den Senior vor schwerwiegenderen Verletzungen.

Der 81-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 11:50 Uhr in der Stuttgarter Straße mit einem Pedelec unterwegs, als er aus bislang nicht näher geklärter Ursache stürzte und dabei auf den Kopf fiel. Der Aufprall war so heftig, dass der getragene Fahrradhelm teilweise zerbrach.

Der Mann wurde für weitere Untersuchungen und zur Beobachtung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Von gravierenderen Verletzungen blieb er jedoch den ersten

Untersuchungen zu Folge verschont.