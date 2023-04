Frankfurt – Ostend: Verkehrskontrolle endet in Widerstand

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (22. April 2023) gegen 22.00 Uhr

kontrollierte die Polizei im Rahmen von „Roadpol Speed“ Maßnahmen einen

52-jährigen Seligenstädter. Dieser wehrte sich zunächst verbal gegen die

Verkehrskontrolle. Um seinem Unmut Ausdruck zu verleihen, verweigerte er die

Herausgabe seiner Personalien, ließ sein Fahrzeug verschlossen und öffnete die

Fahrerscheibe nur einen Spalt breit. Nach kurzer Bedenkzeit händigte der

52-Jährige schließlich doch seine Ausweispapiere aus. Im weiteren Verlauf der

Maßnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann nicht in der Lage sei, sein

Auto weiterzuführen und um diesem Verdacht nachzugehen, forderten die Beamten

den 52-Jährigen auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Dieser widersetzte sich

erneut der Maßnahme und verschanzte sich in seinem verschlossenen Pkw. Erst

durch das Öffnen des Fahrzeuges durch die eingesetzten Kräfte unter Einsatz der

Führungs- und Einsatzmittel konnte er aus dem Auto geholt werden. Im Pkw konnte

ein Teleskopschlagstock im Handschuhfach des Seligenstädters aufgefunden werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Frankfurt – Innenstadt: körperliche Auseinandersetzung vor Modeboutique

Frankfurt (ots) – Gestern am späten Nachmittag (22.April 2023) kam es in der

Goethestraße vor einem dortigen Modegeschäft zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach bisherigen Erkenntnissen entbrannte gegen 16.00 Uhr im Bereich der

Warteschlange einer Modeboutique ein Wortgefecht zwischen zwei Männern.

Unvermittelt habe der Täter dem wartenden Geschädigten mit der Faust ins Gesicht

geschlagen und ihn mit einer Reizstoffsprühpistole angegriffen. Anschließend

seien sowohl der Angreifer als auch das Opfer in unbekannte Richtung geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 23-jährige Geschädigte angetroffen und

festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180cm groß, etwa 30-45 Jahre, kurze schwarze Haare, schwarzer

Bart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in der Sache geben können, werden gebeten,

sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10100 in

Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Innenstadt: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag (20. April 2023)

zwei Männer festgenommen, die zuvor in mehreren Geschäften mehrere Gegenstände

gestohlen hatten.

Gegen 16.20 Uhr stellten Zivilfahnder zwei Männer im Bereich der „Zeil“ in einer

dortigen Apotheke fest. Durch mehrere Ablenkungsmanöver entwendeten die beiden

Gauner eine unbestimmte Menge an Gesichtspflegeprodukte. Anschließend suchten

die beiden ein Bekleidungsgeschäft im Steinweg und ein Dekorationsgeschäft in

der Kaiserstraße auf. In beiden Geschäften wurden die Angestellten abgelenkt und

das Diebesgut in mitgeführte Taschen verstaut. Beim Verlassen des

Dekorationsgeschäftes kam es zur Festnahme. Die Polizeibeamten stellten

Diebesgut im Wert von ca. 750 Euro sicher. Dabei fiel auf, dass die mitgeführten

Taschen mit Alufolie präpariert waren.

Die beiden Männer (54 Jahre und 43 Jahre) müssen sich nun wegen des Verdachts

des Trickdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Praunheim: versuchter Trickbetrug

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagmittag (21. April 2023) kam es in der

„Heerstraße“ zu einem versuchten Trickbetrug mit der sogenannten Masche des

„Schockanrufs“. Um die Mittagszeit klingelte das Telefon einer 82-jährigen

Frankfurterin; am anderen Ende der Leitung die vermeintliche Polizei. Der

Anrufer gaukelte der Seniorin vor, ihre Tochter sei in eine Notsituation

geraten. Um die Tochter aus der Notlage zu befreien, müsse eine Kaution in Höhe

von mehreren Zehntausend Euro bei der Polizei hinterlegt werden. Zur

Kautionsübergabe erschien eine angebliche Mitarbeiterin der Polizei an der

Wohnanschrift der Geschädigten, um das Geld in Empfang zu nehmen. Der älteren

Dame kamen jedoch beim Anblick der Abholerin Zweifel und sie konfrontierte diese

damit, dass nun die Polizei von ihr gerufen werde. Dies nahm die Abholerin zum

Anlass, in unbekannte Richtung zu flüchten. Die Täter ließen jedoch nicht locker

und riefen weiterhin bei der Geschädigten an, um an ihr Geld zu kommen. Erst das

Telefonat mit der echten Tochter, die sie über die Betrugsmasche aufklärte und

das Lügenkonstrukt der Täter zum Einsturz brachte, brachte auch für die

82-Jährige Klarheit, dass sie beinahe Opfer eines Trickbetruges geworden wäre.

Täterbeschreibung:

Weiblich, etwa 160 cm groß, sehr schlank, dunkle lange Haare, stark geschminkt

und trug Ohrringe. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten,

sich mit dem örtlich zuständigen 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/

755-10100 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt: Bei dieser Betrugsmasche,

auch „Schockanruf“ genannt, nutzen hochprofessionell agierende Täter gezielt die

Schockwirkung aus, die durch die Nachrichtenübermittlung beim Angerufenen

ausgelöst wird. Die Betrüger sind äußerst kreativ und flexibel. Sie kombinieren

die Fallvarianten „falsche Polizeibeamte“, „Schockanrufer“ und „Enkeltrick“. Das

heißt, Sie haben vielleicht erst Ihren vermeintlichen Verwandten mit

weinerlicher Stimme am Telefon und dann einen vermeintlichen Polizisten,

Staatsanwalt oder Arzt. Solche gemeinsamen oder koordinierten Telefonanrufe gibt

es in der Realität nicht. Lassen Sie sich daher nicht durch angebliche Notlagen,

Unfälle, Krankenhaus- oder Gefängnisaufenthalte im In- und Ausland unter Druck

setzen. Da im deutschen Rechtssystem keine Kaution hinterlegt werden muss,

lassen Sie sich von dieser Masche nicht in die Irre führen. Versuchen Sie aber

auch die angeblich betroffenen Angehörigen, deren soziales Umfeld und die

Polizei unverzüglich zu kontaktieren.