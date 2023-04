Main-Taunus: Die Polizei-News

Roadpol-Speedmarathon 2023 – viele Regeltreue / einige Ausreißer

Noch bis 22.00 Uhr läuft der diesjährige Speedmarathon. Mit dem Verkehrsaktionstag ruft die Polizei das Thema Geschwindigkeit und seine Folgen ins Bewusstsein der Autofahrerinnen und Autofahrer.

Um 20.00 Uhr meldeten die Polizeipräsidien eine vorläufige Beanstandungsquote von 6,6 Prozent. Die Beanstandungsquote gibt das Verhältnis aller gemessen Fahrzeuge zu denjenigen wieder, die zu schnell fuhren. Durchschnittlich liegt die Beanstandungsquote bei Geschwindigkeitsmessungen bei ca. 10%. Offensichtlich nahmen viele Fahrerinnen und Fahrer den Fuß vom Gas – dies war an den meisten der knapp 200 Messstellen in Hessen bis kurz vor dem Ende des Speedmarathons deutlich zu spüren.

Einen negativen Ausreißer verzeichneten Geschwindigkeitsmesser an einer Blitzstelle in Südhessen. Auf der Bundesstraße 486 bei Mörfelden-Walldorf (Langener Straße, in Höhe des Aldi-Zentrallagers) ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h eingerichtet. Von den insgesamt 53 zwischen 12.00 Uhr und 13.15 Uhr gemessenen Fahrzeugen fuhren 14 zu schnell. Hieraus ergibt sich eine Beanstandungsquote von 26 Prozent. 12 Fahrzeugführer wurden mit Überschreitungen bis zu 20 km/h gemessen, was ein Verwarnungsgeld bis 60 Euro zur Folge hat. Mit einem Bußgeld zwischen 100 und 200 Euro sowie einem Punkt muss ein Schnellfahrer rechnen. Ein Fahrverbot von vier Wochen, 480 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg werden für einen Raser fällig, der dort mit 126 km/h geblitzt wurde.

Geschwindigkeit ist der entscheidende Faktor bei einem Verkehrsunfall, wenn es um die Schwere der Folgen geht. Die Polizei appelliert daher an alle sich bei jeder Fahrt und zu jeder Zeit an die Regeln zu halten, um so selbst einen Beitrag für mehr Sicherheit und damit für mehr Lebensqualität zu leisten.

Einbruch in Tankstelle mittels Gullideckel

Tatort: 65843 Sulzbach, Hauptstraße

Tatzeit: Zwischen Freitag, 21.04.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 22.04.2023, 03:40 Uhr

Bisher unbekannte Täter entnahmen einen Gullideckel und warfen damit die Scheibe einer Tankstelle in Sulzbach / Taunus ein. Hierdurch bedingt gelang der Zutritt zu dem Innenraum. Die Täter durchwühlten den Verkaufsraum, ehe sie unerkannt flüchten konnten. Gegenwärtig kann noch nicht zweifelsfrei angegeben werden, ob Gegenstände entwendet wurden. Hinzugezogene Kriminalbeamte übernahmen die Tatortaufnahme und Spurensicherung. Dennoch werden Zeugen gebeten sich entweder bei der Kriminalpolizei Main-Taunus unter der Rufnummer 06196 – 2073 – 0 oder bei der Polizeistation Eschborn unter 06196 – 9695 – 0 zu melden.

Stationäre Verkehrskontrolle

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Am Daubhaus

Tatzeit: Samstag, 22.04.2023, von 01:10 Uhr bis 01:40 Uhr

Durch Polizeibeamte der Polizeistation Flörsheim am Main wurde eine stationäre Verkehrskontrolle eingerichtet. Im Rahmen dessen konnte ein Peugeot Expert angehalten werden, dessen 50-jähriger Fahrzeugführer mutmaßlich unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Test bestätigte den Eindruck und ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Daher erfolgten eine Blutentnahme sowie der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen / Sachbeschädigung an PKW, Kriftel, An der Landwehr / Brunnenweg, 21.04.2023 17:30 Uhr bis 22.04.2023 13:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Kriftel zu 4 Diebstählen aus PKW. Bei den Fahrzeugen wurden die Scheiben bei der Fahrertür oder bei der Beifahrertür eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurde Bargeld in geringer Menge entwendet. Bisher gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt unter der 06196 2073-0 entgegen.

Kennzeichendiebstahl, Hofheim-Wallau, Am Helgenstock, 15.04.2023 17:30 Uhr bis 22.04.2023 16:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten das vordere und hintere Kennzeichen eines am „Am Helgenstock“ geparkten Wohnmobils. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der 06192 2079-0 entgegen.

Sachbeschädigung an KFZ, Eppstein Vockenhausen, Hauptstraße, 21.04.2023 22:00 Uhr bis 22.04.2023 08:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten in der Hauptstraße in Eppstein Vockenhausen vier Fahrzeuge. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Die Polizei in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06195 6479-0 entgegen.

Diebstahl von Paketen, Schwalbach am Taunus, Berlinere Straße, 22.04.2023 13:28 Uhr bis 22.04.2023 16:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten sie mehrere Pakete im Wert von ca. 350,00 EUR und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Eschborn nimmt unter der 06196 9695-0 Hinweise entgegen.