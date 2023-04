Wiesbaden: Die Polizei-News

Auseinandersetzung in Wiesbaden – eine Person schwer verletzt

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit / Schwalbacher Straße,

Freitag, 21.04.2023, 19:30 Uhr

(js) Am Freitagabend kam es am Platz der Deutschen Einheit zu einer größeren

Auseinandersetzung, bei der eine Person nicht unerheblich verletzt wurde. Gegen

19:30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im

Bereich der Schwalbacher Straße, in unmittelbarer Nähe des 1. Polizeirevieres

gemeldet. Nahezu zeitgleich zu der Mitteilung kam eine männliche Person in den

Eingangsbereich des 1. Reviers und wies eine stark blutende Wunde im

Oberkörperbereich auf, welche vermutlich mit einem scharfen Gegenstand zugefügt

wurde. Durch die Polizeibeamten wurden umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen

eingeleitet und der Rettungsdienst nachgefordert. Der Mann, ein 30-jähriger

Wiesbadener, wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht, befindet sich aber außer Lebensgefahr. Über die Videoschutzanlange

konnte der Vorfall rekonstruiert werden. Mehrere Täter flüchteten in einem

schwarzen Pkw vom Tatort. Zwei Personen, deren Tatbeteiligung noch abschließend

geklärt werden muss, konnten durch die Polizei festgenommen werden. Neben dem

30-jährigen wurden bei der Auseinandersetzung noch zwei weitere Personen, ein

22- und ein 26-jähriger Wiesbadener verletzt. Diese konnten mit leichten

Gesichtsverletzungen nach einer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen

werden. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer

0611/345-2140 in Verbindung zu setzen

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Roadpol-Speedmarathon 2023 – viele Regeltreue / einige

Ausreißer

Noch bis 22.00 Uhr läuft der diesjährige Speedmarathon. Mit dem

Verkehrsaktionstag ruft die Polizei das Thema Geschwindigkeit und seine Folgen

ins Bewusstsein der Autofahrerinnen und Autofahrer.

Um 20.00 Uhr meldeten die Polizeipräsidien eine vorläufige Beanstandungsquote

von 6,6 Prozent. Die Beanstandungsquote gibt das Verhältnis aller gemessen

Fahrzeuge zu denjenigen wieder, die zu schnell fuhren. Durchschnittlich liegt

die Beanstandungsquote bei Geschwindigkeitsmessungen bei ca. 10%. Offensichtlich

nahmen viele Fahrerinnen und Fahrer den Fuß vom Gas – dies war an den meisten

der knapp 200 Messstellen in Hessen bis kurz vor dem Ende des Speedmarathons

deutlich zu spüren.

Einen negativen Ausreißer verzeichneten Geschwindigkeitsmesser an einer

Blitzstelle in Südhessen. Auf der Bundesstraße 486 bei Mörfelden-Walldorf

(Langener Straße, in Höhe des Aldi-Zentrallagers) ist eine Höchstgeschwindigkeit

von 70 km/h eingerichtet. Von den insgesamt 53 zwischen 12.00 Uhr und 13.15 Uhr

gemessenen Fahrzeugen fuhren 14 zu schnell. Hieraus ergibt sich eine

Beanstandungsquote von 26 Prozent. 12 Fahrzeugführer wurden mit Überschreitungen

bis zu 20 km/h gemessen, was ein Verwarnungsgeld bis 60 Euro zur Folge hat. Mit

einem Bußgeld zwischen 100 und 200 Euro sowie einem Punkt muss ein Schnellfahrer

rechnen. Ein Fahrverbot von vier Wochen, 480 Euro Bußgeld und zwei Punkte in

Flensburg werden für einen Raser fällig, der dort mit 126 km/h geblitzt wurde.

Geschwindigkeit ist der entscheidende Faktor bei einem Verkehrsunfall, wenn es

um die Schwere der Folgen geht. Die Polizei appelliert daher an alle sich bei

jeder Fahrt und zu jeder Zeit an die Regeln zu halten, um so selbst einen

Beitrag für mehr Sicherheit und damit für mehr Lebensqualität zu leisten.

Gefährliche Körperverletzungen in Taunusstein und Bad Schwalbach +++ Schwerverletzt nach Unfall bei Idstein +++ Berauscht in den Graben gefahren

Bad Schwalbach (ots) – Taunusstein, Bushaltestelle Berliner Straße, Samstag,

22.04.2023, 00:24 Uhr

Am Samstagmorgen, um 00:24 Uhr kam es an der Bushaltestelle Berliner Straße zu

einem Streitgespräch zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast, der keinen

Fahrschein vorzeigen konnte. Als der Busfahrer vor der vorderen Tür des Busses

stand, kamen plötzlich zwei weitere junge Männer dazu. Alle drei schlugen sodann

auf den Busfahrer ein. Ein 38-jähriger Fahrgast, der dem Busfahrer zu Hilfe kam,

wurde ebenfalls attackiert und getreten. Die drei Schläger flüchteten im

Anschluss in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um drei 15 –

22-jährige Taunussteiner handeln. Die Videoaufzeichnung des Busses wird noch

ausgewertet. Der Busfahrer musste seine Verletzungen ambulant in einem

Krankenhaus in Wiesbaden behandeln lassen. Der 38-jährige Fahrgast, der dem

Busfahrer zur Hilfe kam, wurde leicht verletzt und brauchte keine ärztliche

Behandlung.

Bad Schwalbach, Parkplatz Schmidtberg, Samstag, 22.04.2023, 01:42 Uhr

Ebenfalls am Samstagmorgen wurden zwei junge Frauen auf dem Parkplatz

Schmidtberg in Bad Schwalbach durch vier junge Männer geschlagen, getreten und

beleidigt. Die beiden 16 und 18-jährige Freundinnen waren nach dem Frühlingsfest

noch auf dem Festgelände, als die 4 Täter auf sie zukamen und anfingen sie

verbal zu attackieren. In dem sich daraus entwickelnden Streitgespräch wurden

die jungen Frauen geschlagen, getreten und beleidigt. Im Anschluss entfernten

sich die vier jungen Männer in unbekannte Richtung. Die circa 14 bis 21-jährigen

Täter sind den Geschädigten flüchtig bekannt und sollen aus Bad Schwalbach

kommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden

gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter 06124 – 70780 zu melden.

Schwerverletzt nach Unfall

Idstein, B8 Höhe Abfahrt Oberrod, Freitag, 21.04.2023, 18:40 Uhr

Ein 42-jähriger Glashüttener befuhr mit seinem Audi die B8 aus Glashütten

kommend in Fahrtrichtung Waldems-Esch. In einer leichten Linkskurve kam der

Fahrer nach rechts in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Auto.

Der Wagen Überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 42-jährige

verletzte sich hierbei schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein

nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von

ca. 10000EUR. Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des

Unfallfahrers festgestellt haben, wurde sein Führerschein sichergestellt und

eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Für die Dauer der Unfallaufnahme

und Bergung des PKW war die B8 bis 20:00 Uhr komplett gesperrt.

Berauscht in einen Graben gefahren

Bad Schwalbach, Sonntag, 23.04.2023, zwischen 00:30 und 01:00 Uhr

Ein 25-jähriger Hohensteiner befuhr mit seinem Opel die K 663 von Bad Schwalbach

OT Hettenhain kommend in Fahrtrichtung B 54. In einer Rechtskurve kam der Fahrer

nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Am PKW entstand

ein Sachschaden von ca. 100EUR. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Polizeibeamten erhebliche Ausfallerscheinungen beim Unfallfahrer fest. Ein

durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere verbotene Substanzen.

Bei dem 25-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine

Blutentnahme angeordnet.