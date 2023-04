Südhessen: Heutige Fahrrad-Sternfahrt geht zu Ende / Polizei zieht positive Bilanz

Südhessen (ots) – Die heutige (23.4.) Fahrrad-Sternfahrt, die durch viele Teile

von Südhessen führte, neigt sich dem Ende zu.

Der erste Aufzug startete gegen 10 Uhr am Marktplatz in Rüsselsheim. Insgesamt

35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer radelten über Griesheim bis nach Pfungstadt.

Auf den einzelnen Streckenabschnitten sind gelegentlich Teilnehmerinnen und

Teilnehmer dazu gestoßen.

Gegen 11 Uhr fanden sich mehrere Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf dem

Luisenplatz in Darmstadt zusammen. Mit 110 Beteiligten verlief deren Route durch

das Stadtgebiet bis nach Pfungstadt.

Ein dritter Aufzug fuhr mit rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen 12.30

Uhr von Heppenheim über Bensheim bis nach Pfungstadt.

Um die 20 Radfahrerinnen und Radfahrer fuhren gegen 12.45 Uhr in Gernsheim los.

Deren Route verlief über Pfungstadt-Hahn, bis zum allgemeinen Treffpunkt in

Pfungstadt.

Wie im Vorfeld beabsichtigt, fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam

gegen 14 Uhr am Naturfreundehaus Moorhaus in Pfungstadt los. Von dort aus

machten sich rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg nach Bickenbach

zum Rathausplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

Während den Fahrten kam es lediglich zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigung und

kurzzeitigen Straßensperrungen. Die Polizei zieht nach dem ruhigen Verlauf der

Fahrrad-Sternfahrt abschließend eine positive Bilanz.

Bergstrasse

Lampertheim: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Lampertheim- Hofheim (ots) – Am Freitag (21.04.2023) befuhr ein 59-jähriger

Lampertheimer gegen 17:25 Uhr mit einem blauen PKW Opel Astra die aktuelle

Baustellen-Umgehung (innerorts) in Lampertheim-Hofheim. Laut Zeugenaussagen kam

es während der Fahrt zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern des Lampertheimers,

durch welche andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet wurden. Bei der

anschließenden Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass der Lampertheimer

erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. In diesem Zusammenhang sucht

die Polizei Zeugen, welche insbesondere in nachfolgenden Bereichen Beobachtungen

gemacht haben oder durch die Fahrweise des Opelfahrers gefährdet wurden:

Bereich Kreuzung Schillerstraße / Rathenaustraße

Bereich Erzbergerstraße / Kirchstraße

Lindenstraße Höhe Gemüsebau Back

Diese Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim (# 06206-94400) in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag morgen gegen 09:20 Uhr (22.04.), kam es an der Ecke Dresdener Straße und Ginsheimer Landstraße unmittelbar am Aldi-Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der von der Ginsheimer Landstraße kommende Geschädigte beim Linksabbiegen in die Dresdener Straße von dem aus der Dresdener Straße kommenden Unfallverursacher im Abbiegevorgang gestreift. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher über die Ginsheimer Landstraße in Richtung Bischofsheim. Bei dem Unfallverursacher handle es sich um einen ca. 40-50 Jahre alten Herrn, deutschsprachig, dunkelgraue Haare und trug eine Brille. Der Schaden am PKW des Verursachers befindet sich an der linken vorderen Fahrzeugfront. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Geschädigte fuhr einen weißen BMW Cabrio, der Verursacher einen dunklen PKW. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144 – 96660 oder per E-Mail pst.bischofsheim.ppsh@polizei.hessen.de entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.-22.04.) , in der Zeit zwischen 21:40 Uhr und 08:15 Uhr, kam es in der Merianstraße Ortsteil Gustavsburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort geparkter weißer Opel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144 – 96660 entgegen.