Ladendiebstahl – Wenn der Vater mit dem Sohne

Germersheim (ots) – Durch den Ladendetektiv des „Kauflands“ wurden am Samstag 22.04.2023, 2 rumänische Staatsangehörige beim Ladendiebstahl erwischt. Die beiden, 21 und 52 Jahre alten Männer entwendeten mehrere Packungen mit Akku-Batterien im Wert von 22 Euro. Die Batterien steckten sie in ihre Hosentaschen.

Ihre restlichen Einkäufe bezahlten sie regulär an der Kasse. Wie sich später bei der Anzeigenaufnahme herausstellen sollte, handelte es sich bei dem Täterduo um Vater und Sohn. Beide erwartet eine Strafanzeige.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Minfeld (ots) – Unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf den 23.04.2023 in ein Einfamilienhaus in Ortsrandlage einzubrechen. Da die Anwohner von lauten Geräuschen geweckt wurden und einen Einbruch befürchteten, machten sie lautstark auf sich aufmerksam. Dies schien die Täter abzuschrecken, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten.

In das Anwesen kamen sie nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de

Parkplätze – Diebstähle aus Pkw

Germersheim (ots) – Auf den Waldparkplätzen neben der L 538 zwischen Bellheim und Westheim kam es in den letzten Wochen vermehrt zu Diebstählen aus Pkw. So geschehen auch am Samstag 22.04.2023 zwischen 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr. An 2 Pkw wurden jeweils die Scheiben eingeschlagen und die Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendet.

Die Polizei rät keine Gegenstände, wie Taschen oder Mobiltelefone offen im Pkw liegen zu lassen. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Scheibenhardt (ots) – Am Samstagmittag konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bienwald B9 am Grenzübergang ein 46-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert werden. Im Laufe der Verkehrskontrolle konnte beim Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen

Rheinzabern (ots) – Am 22.04.2023 wurde im Rahmen der Kontrollwoche Roadpol Speed zwischen 18-19:15 Uhr in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern in Höhe der Schule durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei erlaubten 50km/h wurden insgesamt 13 Verstöße festgestellt.

Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 97km/h. Die Fahrzeugführerin erwartet nun eine Geldbuße von 320 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.