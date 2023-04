Versuchter Diebstahl unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:20 Uhr verschaffte sich ein 35-jähriger Mann Zutritt zu einem am Straßenrand in der Ludwigstraße geparkten PKW und setzte sich auf den Fahrersitz. Der Eigentümer des PKW konnte den Mann noch rechtzeitig daran hindern wegzufahren und verständigte die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizei wollte der Mann den PKW nicht verlassen und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den Polizisten. Nur unter erheblichem Kraftaufwand konnte der augenscheinlich unter Drogen stehende Mann aus dem Auto gebracht werden.

Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die restliche Nacht verbrachte er aufgrund seines zuvor gezeigten Verhaltens im polizeilichen Gewahrsam. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl und Widerstand gegen die Polizei.

Ohne Versicherung unterwegs

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag 22.04.2023 gegen 10:45 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife in der Bgm.-Grünzweig-Straße in Ludwigshafen eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen kontrolliert. Diese war auf einem Elektrotretroller unterwegs.

An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Roller nicht versichert war. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-West (ots) – Durch einen Zeugen konnte am 21.04.2023 gegen 17 Uhr der Fahrer eines LKW MAN in der Valentin-Bauer-Straße beobachtet werden, welcher in Schlangenlinien fuhr. Hierbei touchierte der Fahrer auf Höhe der Nummer 19 einen Audi A6, welcher am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt stand. Es entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Schließlich konnte der 59-jährige Fahrer aus Ludwigshafen in der Bruchwiesenstraße festgestellt und kontrolliert werden. Ersten Ermittlungen nach könnte es sich um ein medizinisches Problem gehandelt haben. Der Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am LKW entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

2x Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Samstag 22.04.2023 gegen 23:23 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Hagenstraße durch einen lauten Knall wach. Im Anschluss konnte sie einen beschädigten PKW Audi A3 feststellen, welcher in der Hagenstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Zum möglichen Unfallverursacher, welcher vermutlich bei einem Wendemanöver gegen den geparkten PKW stieß konnte sie lediglich angeben, dass es sich um einen silbernen Mercedes handeln soll. Dieser hatte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel: 0621 963-2222 oder der E-Mail Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Edigheim (ots) – Im Zeitraum 20.04.2023, 16 Uhr bis 21.04.2023, 06:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Ford Focus in der Friesenheimer Straße, Höhe der Nummer 33, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder unter der E-Mail Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Im Zeitraum 21.04.2023. 05:30 Uhr bis 21.04.2023, 11:15 Uhr touchierte in der Bgm.-Kutterer-Straße, Höhe der Nummer 14 ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken einen daneben geparkten KIA Niro. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder unter der E-Mail Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im Zeitraum Samstag 22.04.2023, 07-10:00 Uhr, wurde durch einen flüchtigen Fahrzeugführer der PKW Ford Focus, welcher in der Sauerbruchstraße Ecke Röntgenstraße in Ludwigshafen am Rhein am rechten Fahrbahnrand geparkt war beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregelung zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder der E-Mail Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.