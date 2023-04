Streit zwischen Pkw-Fahrer und Radfahrer eskaliert

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 21.04.2023 gegen 18:15 Uhr, kam es in der Lillengasse, in Schifferstadt, zu Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigen Pkw-Fahrer und einem bis dato unbekannten, ca. 50-jährigen, Radfahrer. Infolge eines vermeintlichen Vorfahrtsverstoßes soll der Radfahrer den Pkw-Fahrer mehrfach beleidigt und auf dessen Motorhaube geschlagen haben. Hierdurch entstand eine Delle.

Anschließend soll sich der Radfahrer in Richtung Salierstraße entfernt haben. Er habe einen gelben Helm getragen. Gegen den Radfahrer wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem vorgenannten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht – Täter ermittelt

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Sonntag 23.04.2023 gegen 05:16 Uhr, geht via Polizeinotruf die Meldung ein, dass soeben ein Pkw-Fahrer in der Oberstraße, in Hochdorf-Assenheim, einen geparkten Pkw gerammt hatte und diesen gegen die angrenzende Hauswand eines Einfamilienhauses stieß.

Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte zunächst das verlassene Verursacherfahrzeug aufgefunden und im Anschluss der flüchtende Fahrer ermittelt werden.

Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den 40-jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr.

2.500 Euro Schaden durch Sachbeschädigung

Bobenheim-Roxheim (ots) – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Donnerstag, dem 20.04.2023 im Tatzeitraum zwischen 13:00 und 15:30 Uhr, der PKW der Geschädigten zerkratzt. Der hellblaue Nissan war in der Roxheimer Straße in Höhe des Vogelparks bzw. des dortigen Spielplatzes geparkt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl mehrerer Kennzeichenpaare auf P+R Parkplatz

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Samstag 22.04.2023 zwischen 16-19:20 Uhr, kam es auf dem P+R Parkplatz, im Weichlingsgarten, in Hochdorf-Assenheim, zum Diebstahl von zwei Kennzeichenpaaren an geparkten Pkw. Unbekannte Täterschaft entfernte die Kennzeichen ohne die Pkw zu beschädigen.

Etwaige weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.