Betrunken mit Zaun, Mauer und Garage kollidiert (Foto)

Offenbach (ots) – Am 23.04.2023 befuhr gegen 02:35 Uhr ein 42-jähriger Mazda-Fahrer die Hauptstraße in Offenbach in Fahrtrichtung Herxheim. In Höhe des Böhlweges kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun, einer Mauer und einer Garage. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 20.000 Euro.

Am PKW Mazda entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim 42-Jährigen festgestellt werden, ein entsprechender Vortest ergab einen Wert von 2 Promille. Da er über Schmerzen in der Brust klagte, wurde er durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Dort wurde ihm eine Blutprobe für die Zwecke des Strafverfahrens entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 42-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Gommersheim (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter schlugen am Sonntagmittag anzunehmend zwischen 12:00 und 14:00 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten PKW ein und entwendeten eine hinter dem Sitz abgelegte Handtasche. Die Tat ereignete sich auf dem Waldparkplatz nahe des „Vogellehrpfad“ zwischen Gommersheim und Schwegenheim.

Die 60-jährige Geschädigte aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hatte ihren grauen Opel-Kleinwagen zuvor zum Zwecke einer Wandertour am Wegesrand abgestellt. Die Polizei bittet Hinweisgeber zur Tat um Kontaktaufnahme zur Polizeiinspektion Edenkoben, entweder telefonisch (06323 9550) oder via Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de).

Es wird angeraten: Verschließen sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen sie den Schließzustand. Achten sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf Personen in ihrem Umkreis, die sie gegebenenfalls beobachten. Lassen sie keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen ergibt sich ein Anreiz für die Täter. Insbesondere auf abgelegenen Parkplätzen haben diese oftmals ein leichtes Spiel.

Polizeiliche Kontrollen bei Tuning-Treffen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 23.04.2023 fand ein gewerblich organisiertes und angemeldetes Tuning-Treffen auf dem Globus Parkplatz in Ludwigshafen-Oggersheim statt. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz führten hierbei Verkehrskontrollen durch, vorwiegend mit dem Ziel illegale Veränderungen an Fahrzeugen festzustellen.

Insgesamt konnten rund 70 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden. An 14 Fahrzeugen wurden illegale Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

3 Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt unmittelbar untersagt.

Verkehrsunfall im Weinberg

Freimersheim (ots) – Ein 64-jähriger Fahrzeugführer befuhr gestern (21.04.2023, gegen 16:45 Uhr) die L507 von Freimersheim in Richtung Großfischlingen. Im Bereich der Kreuzung mit der L540 hatte der Fahrer nach eigenen Angaben einen „Blackout“ und fuhr ungebremst geradeaus über die Kreuzung in den dortigen Weinberg. Erst nach etwa 300 Meter kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt und es kam auch zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Am Fahrzeug, sowie an einzelnen Reben des Weinbergs entstand jedoch ein nicht geringer Sachschaden.

Bier zum Frühstück und Roller gefahren

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitagmorgen wurde ein alkoholisierter Mofa-Roller-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bemerkten gegen 09:30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Marktstraße Alkoholgeruch bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer.

Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,88 Promille. Der Mann gab an, bereits am Vorabend Alkohol konsumiert und Bier zum Frühstück getrunken zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mit 30 km/h in Schlangenlinien über die B38

Impflingen (ots) – Am 21.04.2023 wurde der Polizei Landau gegen 22:35 Uhr ein BMW-Fahrer gemeldet, welcher in Schlangenlinien die B38 in Richtung Bad Bergzabern befahren würde. Auch würde der PKW BMW auffallend langsam fahren, stellenweise lediglich mit 30 km/h. Der BMW konnte bei Impflingen einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die auffällige Fahrweise konnte schnell ermittelt werden.

Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,63 Promille. Der 56-Jährige wurde sodann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerschelle wurde hierüber informiert.

Mit Fahrrad gestürzt

Eußerthal (ots) – Am 22.04.2023 wurde der Polizei Landau gegen 20:30 Uhr eine gestürzte Fahrradfahrerin in einem Waldgebiet im Bereich Eußerthal gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die 49-jährige verunfallte Fahrradfahrerin über einen quer auf dem Weg liegenden Ast stürzte. Sie wurde hierbei schwer verletzt.

Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der getragene Helm dürfte hier schlimmere Verletzungen verhindert haben. Die 49-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Diebstahl einer KSC-Fahne

Schweighofen (ots) – In der Hauptstraße in Schweighofen wurde eine KSC-Fahne gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten am Freitag im Zeitraum zwischen 21:15 Uhr und 23:57 Uhr vom rückwärtigen Grundstücksbereich eine ca. 1,5x1m große KSC-Fahne, welche an einer Scheune angebracht war. Hinweise zu dem/den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.