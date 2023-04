Streit endet in Schlägerei

Frankenthal (ots) – Nach zunächst verbalen Streitigkeiten wurde in der Nacht zum Sonntag 23.04.2023, ein 17-Jähriger von 3 unbekannten Jugendlichen verletzt. In der Wormser Straße zwischen Wormser Tor und Rathausplatz trafen die beiden Personengruppen zunächst aufeinander und gerieten in Streit. Dieser endete damit, dass gegen 23:30 Uhr drei Jugendliche gemeinsam auf den 17-jährigen Frankenthaler einschlugen, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Die drei Jugendlichen flüchteten im Anschluss. Sie wurden als männlich und im Alter von 16-17 Jahren beschrieben. Einer von ihnen war komplett schwarz gekleidet. Ein anderer Täter trug eine rote Sweatshirtjacke und eine schwarze Kappe.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeibeamten bedroht und Ärztin getreten

Frankenthal (ots) – Am Freitag 21.04.2023 gegen 20:30 Uhr hat ein 18-jähriger Frankenthaler einen Polizeibeamten bedroht und im Anschluss eine Ärztin getreten. Die Polizeibeamten wurden zunächst in die Fontanesiestraße gerufen, da dort der 18-Jährige Mann eine Autoscheibe eingeschlagen hatte.

Im Zuge der Personenkontrolle wurde ein 27-jähriger Polizeibeamter von dem 18-Jährigen bedroht. Dieser verhielt sich während des gesamten Einsatzes aggressiv und sprunghaft und wurde daher in einem nahe gelegenen Krankenhaus einer Ärztin vorgestellt. Hier trat der Beschuldigte während des Gesprächs mit der Ärztin dieser gegen den Oberschenkel. Den 18-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Mit 1,38 Promille auf Polizeibeamten zugefahren

Frankenthal (ots) – Wegen seiner besonders auffälligen Fahrweise ist ein 55-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim in der Freitagnacht einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Durch die Polizei Frankenthal wurden im Zeitraum zwischen 01:00 und 02:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Straße „Am Kanal“ durchgeführt. Der 55-Jährige fuhr jedoch trotz deutlicher Anhaltesignale mit unveränderter Geschwindigkeit auf den Polizeibeamten zu.

Etwa 20-30 Meter vor diesem führte der 55-Jährige eine Gefahrenbremsung durch, sodass dessen PKW nur wenige Meter vor dem Polizeibeamten zum Stehen kam. Im Verlauf der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 55-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung fest:

Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Während der gesamten Kontrolle zeigte der 55-Jährige keinerlei Einsicht.