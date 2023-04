Körperverletzung

Speyer (ots) – Samstagnacht gegen 23:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung zwischen einem 22-jährigen Geschädigten und einer 4-köpfigen unbekannten Personengruppe am Postplatz. Zeugen konnten angeben, dass der Geschädigte auf die Personengruppe zugelaufen wäre und ihm ein

Beschuldigter mit der Faust dann in das Gesicht geschlagen habe.

Die Gruppe rund um den Beschuldigten wurde auf ca. 15 Jahre alt geschätzt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Der alkoholisierte Geschädigte war kurzzeitig nicht ansprechbar und war am Kinn leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde zur ärztlichen

Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Diebstahl aus Auto

Speyer (ots) – Am Samstag zwischen 17:50-18:00 Uhr schlugen unbekannte Täter zwei Scheiben des Autos einer 59-jährigen Geschädigten in der Natostraße ein. Innerhalb dieser 10 Minuten entwendeten die Täter zwei Taschen mitsamt Inhalt aus dem Auto.

Durch Zeugen konnten zwei Personen festgestellt werden, die sich an der Örtlichkeit verdächtig verhielten und dann in einem Opel mit Rastatter Kennzeichen weggefahren sind.

Beide Personen werden auf ca. 25 Jahre geschätzt, sollen eine mittlere Größe und schmale Statur haben. Eine Person trug eine dunkle Wollmütze und eine schwarze Winterjacke. Die zweite Person trug einen dunklen Strickpullover und hatte lange braune Haare mit kahlen

Stellen an den Seiten.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Natostraße gesehen? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232-137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

In der vergangenen Woche kam es bereits zu mehreren PKW Einbrüchen in der Natostraße in Speyer. Die Polizei weist daraufhin, generell keine Wertgegenstände im Auto zu lassen.

Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Auestraße. Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer den Radweg der Auestraße. Der Fahrradfahrer beabsichtigte dann die Straße zu überqueren ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 50-jähriger Autofahrer kam durch eine Gefahrenbremsung noch

rechtzeitig zum Stehen.

Ein weiterer Autofahrer, der sich hinter diesem befand, versuchte ebenfalls abzubremsen, kam jedoch aufgrund seines gezogenen Anhängers nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Vordermann auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf den vor ihm befindlichen

Fahrradfahrer geschoben, der auf die Motorhaube stürzte.

Nachdem der Fahrradfahrer angab nicht verletzt zu sein, verließ er die Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien an die Unfallbeteiligten weiterzugeben.

Der ca. 50-jährige Fahrradfahrer soll nach Angaben der Unfallbeteiligten ca. 1,85m groß sein, eine massive Statur haben, Arbeitskleidung, eine blaue Hose und eine gelbe Mütze getragen haben.

Der betroffene Radfahrer wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kindertagesstätte

Speyer (ots) – In der Nacht zum 22.04.2023, um 01:35 Uhr, konnte durch zwei aufmerksame Zeugen aus dem Fenster beobachtet werden, wie zwei dunkel gekleidete Personen in die Kindertagesstätte Löwenzahn im Carl-von-Ossietzky-Weg einzubrechen versuchten.

Ein Täter hatte ein Brecheisen in der Hand und setzte dieses an einer Tür im hinteren Bereich der Kindertagesstätte an.

Als die Täter aber die beiden Zeugen am Fenster sahen, ergriffen sie die Flucht. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, die Täter konnten nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 1.000 EUR liegen.

Jugendschutzkontrollen auf der Frühjahrsmesse

Speyer (ots) – Am 21.04.2023 im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr wurden anlässlich der Frühjahrsmesse Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. So führten einige Kinder und Jugendliche unerlaubterweise

Tabakerzeugnisse oder, entgegen der Allgemeinverfügung der Stadt Speyer, alkoholische Getränke mit sich.

Ein weiterer 16-jähriger wurde festgestellt, als dieser, offensichtlich erheblich alkoholisiert, mit seinem Fahrrad nach Hause fahren wollte. Da ein sicheres Nachhausekommen nicht gewährleistet war, wurde er nach Hause gefahren und den Eltern übergeben.

Auch in allen anderen Fällen wurden die Erziehungsberechtigten über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

PKW-Aufbruch

Speyer (ots) – Am 21.04.2023 im Zeitraum von ca. 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die hintere Heckscheibe des Autos eines 48-Jährigen Geschädigten ein. Dieser parkte sein Auto auf einem Waldparkplatz neben der L528 in Richtung Iggelheim.

Über die Notentriegelung konnte der Täter vermutlich die Kofferraumklappe öffnen und mehrere Gegenstände aus dem Auto entwenden. Der Schaden dürfte bei ca. 5.000 EUR liegen.

Verkehrsgefährdung

Speyer (ots) – Am frühen Freitagabend befuhren ein 47-jähriger und ein 21-jähriger Mann in dieser Reihenfolge mit ihren Autos die Gilgenstraße aus Richtung des Bartholomäus-Weltz-Platzes kommend. Ein 51-jähriger Autofahrer kam ihnen auf der Gilgenstraße entgegen und wollte auf den Bartholomäus-Weltz-Platz abbiegen.

Da die weiteren Verkehrsteilnehmer vor dem 51-Jährigen aber aufgrund der Verkehrslage halten mussten, fuhr dieser einfach an diesen vorbei und nutzte hierbei die Straße des Gegenverkehrs, auf der sich die entgegen kommenden beiden Autofahrer befanden.

Der 47-jährige Autofahrer musste dadurch eine Vollbremsung vollziehen, um nicht mit dem 51-Jährigen zusammenzustoßen. Da der 21-Jährige hinter ihm keinen ausreichenden Sicherheitsabstand hielt, fuhr dieser seinem Vordermann auf.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3.000 EUR. Der 51-jährige muss sich nun wegen seinem rücksichtslosen Überholvorgang aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.