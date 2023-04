Landau: Die Polizei-News

Bei Ladendiebstahl Messer mitgeführt

Landau (ots) – Am 22.04.2023 wurde der Polizei Landau gegen 19:20 Uhr ein Ladendiebstahl gemeldet, welcher sich in einem Supermarkt in der Wieslauterstraße in Landau ereignet haben soll. Vor Ort konnte der 41-jährige Beschuldigte angetroffen werden, welcher Waren im Wert von 10 Euro einsteckte, ohne sie zu bezahlen.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten müssen. Bei der Tatausführung hatte der 41-Jährige zudem zugriffsbereit in seiner Jacke ein Messer einstecken. Dieser Umstand könnte sich strafverschärfend auswirken.

Einbruch in Restaurant

Landau (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (21.04.23 – 22.04.23) über ein Fenster Zutritt zu einem Restaurant in der Pestalozzistraße in Landau. Entwendet wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Zugedröhnt die Vorfahrt genommen

Landau (ots) – Am 23.04.2023 befuhr gegen 03:40 Uhr ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer die Otto-Hahn-Straße in Richtung Max-Planck-Straße in Landau. An der dortigen Kreuzung missachtete dieser die Vorfahrt eines 18-jährigen Fiat-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 8.000 Euro. Der PKW Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme konnten beim Mercedes-Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Dem 32-Jährigen wurde sodann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Zu allem Überfluss konnten bei dem mitgeführten Führerschein Fälschungsmerkmale erkannt werden. Auf Vorhalt gab der Mercedes-Fahrer an, dass er den Führerschein gekauft habe und es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Der 42-Jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen. Er dürfte sich hierbei wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafbar gemacht haben. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Landau (ots) – Am 22.04.2023 wurde der Polizei Landau gegen 12:30 Uhr ein augenscheinlich betrunkener Fahrradfahrer in der Ostbahnstraße in Landau gemeldet. Vor Ort konnte der 53-jährige Merida-Fahrer angetroffen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Er wurde zur Dienststelle zwecks Blutentnahme verbracht.

Sein Fahrrad wurde vor Ort verschlossen belassen und der entsprechende Schlüssel sichergestellt. Der 53-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Betrunken mit Leitplanke kollidiert

Landau (ots) – Am 22.04.2023 befuhr gegen 07:30 Uhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer die B38 in Fahrtrichtung Impflingen. Kurz nach dem Ortsausgang Landau kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dies konnte durch eine vorausfahrende Streife der Bundespolizei im Rückspiegel beobachtet werden. Durch diese wurde dann die Polizei Landau verständigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 6.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim Mercedes-Fahrer festgestellt werden, ein entsprechender Vortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem 48-Jährigen wurde sodann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Aus dem Kreisverkehr geflogen

Landau (ots) – Am 21.04.2023 befuhr gegen 16:35 Uhr ein 30-jähriger Subaru-Fahrer den Kreisverkehr in der Haardtstraße in Landau. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Subaru-Fahrer beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Nordring nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit Findlingen, einem Verkehrsschild, zwei Pollern und einem Mast. Am PKW Subaru entstand Totalschaden.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 4.000 Euro. Sowohl der Subaru-Fahrer als auch seine drei Mitfahrer blieben glücklicherweise allesamt unverletzt. Nicht nur die nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte hierbei jedoch unfallursächlich gewesen sein.

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnten beim 30-Jährigen Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Da ein Vortest verweigert wurde, wurde er zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Subaru-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Polizei Landau bei der Ausbildungs- und Hochschulmesse

Landau (ots) – Die Polizeiinspektion Landau ist heute, am 22.04.2023, auf der Ausbildungs- und Hochschulmesse in der Landauer Festhalle. Von 09:30-14:30 Uhr informieren Euch die Einstellungsberater der Landauer Polizei über das Studium zur Polizeikommissarin/zum Polizeikommissar. Kommt vorbei, stellt Eure Fragen und informiert Euch über Euren Traumberuf.

Ihr habt heute keine Zeit und wollt dennoch Informationen oder ein Praktikum bei uns machen? Unter pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de sind wir für Euch erreichbar.