Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.04.2023

Hettenleidelheim: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Hettenleidelheim (ots) – Unter Drogeneinfluss unterwegs war am Samstagabend, dem 22.04.2023, gegen 19:00 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer in Hettenleidelheim. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fielen den eingesetzten Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem jungen Fahrzeugführer auf, welche auf einen Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Infolgedessen wurde er anschließend zwecks einer Blutprobenentnahme zur örtlichen Polizeiinspektion verbracht. Nun muss sich der junge Mann in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):