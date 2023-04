Streit zwischen LKW-Fahrern eskaliert

Worms (ots) – Weil sich zwei LKW-Fahrer mit ihren Gespannen gegenseitig an der Weiterfahrt hinderten, eskalierte ein verbaler Streit am gestrigen Donnerstag 20.04.2023 gegen 09:30 Uhr, in der Mittelrheinstraße. Die beiden Fahrzeuglenker begegneten sich in der Ein- bzw. Ausfahrt zu einem Firmengelände, konnten aufgrund der Größe ihrer Fahrzeuge das Tor allerdings nicht zeitgleich passieren.

Da keiner der beiden gewillt war ein Stück rückwärts zu fahren, schrie man sich zunächst durch die Fenster der Fahrerkabinen gegenseitig an. Hierbei beleidigte der 51-jährige spätere Beschuldigte seinen Berufskollegen in polnischer Sprache auf Übelste. Schließlich begab er sich aus der Fahrerkabine, zückte ein Pfefferspray sprühte dem ebenfalls 51-jährigen ins Gesicht.

Dieser erlitt Schmerzen im Gesicht und klagte über Atemwegsprobleme. Daher wurde er nach Eintreffen der Polizei zur medizinischen Versorgung mittels Krankentransport ins Klinikum verbracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Worms-Innenstadt (ots) – Am heutigen Nachmittag gegen 16:10 Uhr waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Färbergasse im Einsatz. Hier war aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand im Kellerflur ausgebrochen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt und das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Alle Bewohner des Hauses konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots) – Am Donnerstag 20.04.2023 meldeten gegen 21:50 Uhr, mehrere Zeugen einen Pkw-Fahrer bei dem der Verdacht bestand, alkoholisiert zu fahren. In Wörrstadt wurden durch den schlangenlinienfahrenden PKW ein Randstein, ein Blumenkübel und ein Begrenzungspfosten beschädigt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von den Unfallstellen.

Durch eine Streife der Polizei konnte der 46-Jährige angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.