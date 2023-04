Brandausbruch in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – Der Brand, welcher gegen 18.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Neckarstadt „An den Kasernen“ ausbrach, konnte zunächst durch vor Ort eingesetzte Polizeibeamte und in der Folge durch Angehörige der Berufsfeuerwehr Mannheim, zügig gelöscht werden. Ursächlich für den Brand war ein technischer Defekt an einem in einer Wohnung befindlichen Sicherungskasten.

Durch die Berufsfeuerwehr wurde das Mehrfamilienhaus gelüftet. Die betroffene Wohnung war aufgrund des beißenden Brandgeruchs nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Verletzte Personen gab es nicht. Durch das Brandgeschehen entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, durch Rußbildung entstand in der Wohnung ein Fahrnisschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Ehrlicher Beifahrer bekennt sich zu ausstehender Geldstrafe

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde gegen Mitternacht ein Mercedes in der Weinheimer Straße kontrolliert. Während des Gesprächs mit der 25-jährigen Fahrerin meldete sich plötzlich der Beifahrer und offenbarte, dass er eigentlich auf Grund eines Haftbefehls von der Polizei gesucht werde.

Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass der 23-Jährige tatsächlich noch eine Geldstrafe zahlen muss. Die Fahrerin beglich den noch offenstehenden Betrag, sodass dem Mann ein längerer Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt erspart blieb.

Ihre Großzügigkeit lenkte die Beamten jedoch nicht davon ab, dass die Frau unter dem Einfluss von Kokain gefahren war. Nachdem sie auf dem Revier eine Blutprobe abgegeben hatte und ihr

die Weiterfahrt untersagt wurde, konnten die Beiden nach Hause gehen, allerdings ohne das Auto.

Gegen die Frau wird nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss und wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Versuchter Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Mannheim (ots) – Auf frischer Tat ertappt wurde am Donnerstag 20.04.2023 gegen 21:30 Uhr, eine unbekannte Täterschaft, die ein hochwertiges E-Bike in der Drosselstraße entwenden wollte. Mit einem Winkelschleifer versuchten die Unbekannten das Fahrradschloss zu entfernen. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und sprach die Unbekannten an, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Das Polizeirevier Neckarstadt hat nun die Ermittlungen wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0621/3301-0 entgegengenommen.

Gewinnspiel zur Betrugsmasche gemacht

Mannheim (ots) – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) führte von 14.04.-18.04.23 ein Gewinnspiel in den sozialen Medien durch, bei dem es Eintrittskarten für die diesjährige Bundesgartenschau in Mannheim zu gewinnen gab. Bislang unbekannte Täter machten sich das Gewinnspiel in den sozialen Medien zu Nutze, um unberechtigterweise an die Daten der Gewinnspielteilnehmer zu gelangen.

Die Täter gaben sich hierbei als Facebook-Seite der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH aus und versandten an die Teilnehmer weiterführende Links, unter denen die Gewinnspielteilnehmer ergänzende persönliche Daten eingeben sollten. Die rnv löschte hierauf die fingierten Kommentare in den sozialen Medien und erstattete Anzeige.

Der Polizeiposten Schwetzingerstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Geschädigten, welche bei dem Gewinnspiel teilgenommen und über die sozialen Netwerke aufgefordert wurden weitere persönlichen Daten im Internet anzugeben.

Die angebliche rnv-Seite war durch Betrüger fingiert und wurde definitiv nicht durch den Gewinnspielausschreiber ausgestellt. Alle Personen, die nach dieser Aufforderung Daten eingegeben haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 441125 zu melden.