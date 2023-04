Handyverstoß entlarvt Drogenfahrt und endet auf Polizeirevier

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 20.04.2023 gegen 10:30 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord ein VW-Fahrer auf, der telefonierend auf der Dossenheimer Landstraße unterwegs war. Folglich wurde er angehalten und kontrolliert.

Im Gespräch mit dem 35-Jährigen ergaben sich zahlreiche Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwillig abgegebener Urin-Test zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Daraufhin wurde ihm Blut abgenommen und die weitere Fahrt mit seinem PKW untersagt.

Den Mann erwartet daher eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss sowie des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln. Zudem muss er mit Führerschein rechtlichen Konsequenzen rechnen.

42-jährige und 36-jährige Frau wegen Diebstahl in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Zwischen dem 11.02.2023 und dem 14.03.2023 entwendeten die beiden Beschuldigten in 6 Fällen in Straßenbahnen im Heidelberger Stadtgebiet Geldbeutel von zumeist älteren Geschädigten. Neben dem Bargeld erbeuteten sie hierbei in 5 Fällen EC-Karten, die sie im Anschluss zu Bargeldabhebungen an Geldautomaten verwendeten.

Insgesamt entwendeten sie Bargeld in Höhe von über 700EUR und hoben fast 8.000 EUR ab.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnten die Beschuldigten schließlich am 19.04.2023 festgenommen werden. Am 20.04.2023 wurden die von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten Haftbefehle durch das Amtsgerichts Heidelberg erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die ältere Beschuldigte ist von zahlreichen Staatsanwaltschaften im gesamten Bundesgebiet zur Fahndung ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg führt nunmehr ein Sammelverfahren, um sämtliche Taten anklagen zu können. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern weiter an.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt – Unfallflucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagmorgen ereignete sich um 09:30 Uhr in Bergheim ein schwerer Verkehrsunfall. An der Kreuzung Römerstraße/ Zähringer Straße nahm ein Radfahrer einer 56-Jährigen, die ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs war, die Vorfahrt. Beide stießen zusammen und kamen durch die Kollision zu Fall.

Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand zum Glück nicht. Ob der bislang unbekannte Unfallverursacher durch den Zusammenstoß ebenfalls verletzt wurde, ist unklar. Er entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.