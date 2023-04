Frankfurt: Halbzeitbilanz Roadpol-Speedmarathon 2023 in Hessen

Frankfurt (ots) – Seit 06.00 Uhr haben hessische Polizistinnen und Polizisten

sowie Mitarbeiter der teilnehmenden Kommunen Raser im Visier. Polizei und

Kommunen gaben ihre Blitzstellen im Vorfeld zum Speedmarathon bekannt.

Etwa zur Halbzeit des diesjährigen Speedmarathons ziehen die hessischen

Geschwindigkeitsmesser eine Zwischenbilanz. An den meisten, von der Polizei im

Vorfeld bekanntgegebenen Blitzstellen, zeigte sich das Gros der Fahrerinnen und

Fahrer offensichtlich gut informiert und hielten sich weitestgehend an die

zulässigen Höchstgeschwindigkeiten.

An einer Messstelle der Frankfurter Polizei, auf der Eckenheimer Landstraße,

registrierten die Geschwindigkeitsmesser eine auffällig unauffällige Fahrweise.

Von den 650 gemessenen Fahrzeugen in Höhe des Hauptfriedhofes, waren nur 10 zu

flott unterwegs und mit lediglich moderaten Geschwindigkeitsüberschreitungen

gemessen worden. Eine Beanstandungsquote von 1,5 Prozent an dieser Stelle ist

sehr ungewöhnlich.

Nichtsdestotrotz erwischten die Ordnungshüter auch einige wenige Raser.

Auf der Bundesstraße 255 bei Herborn im Lahn-Dill-Kreis beschleunigte ein

Pkw-Fahrer sein Fahrzeug bei erlaubten 100 km/h auf 167 km/h. Im Stadtgebiet in

Frankfurt durchfuhr ein Pkw-Fahrer eine Messstelle auf der

Ludwig-Landmann-Straße mit 79 Stundenkilometer. Die Geschwindigkeitsmesser von

der BAB 480 am Reiskirchener Kreuz im Landkreis Gießen blitzten einen Raser, der

mit 123 „Sachen“ in einem 80 km/h-Bereich unterwegs war. An dieser Messstelle

meldeten die Polizistinnen und Polizisten eine ungewöhnlich hohe

Beanstandungsquote. Rund 13 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren zu flott

unterwegs – bei zurückliegenden Messungen lag diese Quote bei etwa sieben

Prozent.

Der Speedmarathon dauert noch bis heute 22.00 Uhr an. Listen der hessischen

Blitzstellen und weitere Infos zum Speedmarathon sind auf der Homepage der

Hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de veröffentlicht.

Das endgültige Fazit zum Speedmarathon 2023 zieht die Polizei am kommenden

Montag, 24.04.2023. Mit den Ergebnissen ist nicht vor nachmittags zu rechnen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Kind im Besitz von Substitutionsmittel

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Mittag wurde ein Kind von der Polizei allein und

ohne Begleitung seiner Erziehungsberechtigten in der Moselstraße angetroffen.

Das Jugendamt nahm ihn in seine Obhut.

Gegen 13.15 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Moselstraße in unmittelbarer

Nähe einer Bar und eines Bordells ein 10-jähriger Junge auf, der sich auf dem

dortigen Gehweg aufhielt. Auf die Frage, was er dort mache, antwortete der

Junge, dass er auf seinen Vater warte, der in einer Spielothek sei, und ihn

gleich abholen würde. Die Polizeibeamten ließen sich von dem Kind den

Aufenthaltsort des Vaters zeigen. Der Erziehungsberechtigte konnte in einer

Spielothek in unmittelbarer Nähe eines Drogenkonsumraumes in der Niddastraße

angetroffen werden. Sichtlich unbeeindruckt von der Anwesenheit der Polizei und

seines alleingelassenen Sohnes nahm der 27-jährige Vater den Sachverhalt von

Seiten der Polizei zur Kenntnis. Im Zuge der Maßnahmen zeigte der 10-Jährige den

Beamten zwei Tabletten „Subutex“, ein starkes Opioid, das im

Substitutionsbereich Verwendung findet und einige hundert Euro vor, die er bei

sich hatte. Darüber hinaus stellten die eingesetzten Beamten bei näherer

Betrachtung bei dem Jungen offene Wunden im Hand- und Armbereich fest. Insgesamt

machte er einen verwahrlosten Eindruck. Die Gesamtumstände veranlassten die

Beamten dazu, das Jugendamt zu informieren, das das Kind vorübergehend in einem

Frankfurter Jugendheim unterbringen konnte.

Der Vater muss sich nun wegen des Verdachts der Abgabe von Betäubungsmitteln an

Minderjährige verantworten.

Frankfurt – Sachsenhausen: Diebstahl aus Lieferwagen

Frankfurt (ots) – (lo) Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich gestern Mittag

gegen 14.10 Uhr ein Mann Zugang zu einem auf der Fahrbahn der Textorstraße

abgestellten Paketdienstfahrzeug verschafft und daraus eine unbekannte Anzahl

von Paketen entwendet haben.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, normale Statur, blaue Jacke,

Baskenmütze und trug eine große braune Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in der Sache geben können, werden gebeten,

sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10800 in

Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Sachsenhausen: Verdacht des Betäubungsmittelhandels

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. April 2023)

hielten Polizeibeamte im Rahmen einer in der Kennedyallee eingerichteten

Kontrollstelle ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug an. Bei einem

18-Jährigen wurden knapp 90 Gramm Haschisch aufgefunden, ein 20-Jähriger führte

850 Euro Bargeld bei sich, dessen Herkunft er nicht glaubwürdig erklären konnte.

Sowohl die Drogen, als auch das Bargeld wurden sichergestellt. Beide Männer sind

polizeilich hinreichend wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

bekannt. Eine im Anschluss an die Kontrolle bei dem 18-jährigen Besitzer der

aufgefundenen Drogen durchgeführte Wohnungsdurchsuchung verlief negativ, es

konnte kein weiteres Rauschgift aufgefunden werden. Beide Männer wurden nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Frankfurt – Bockenheim: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Nachmittag (20. April 2023) kam es in Bockenheim

zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 83-jährigen Mannes. Der unbekannte

Täter flüchtete.

Gegen 17.20 Uhr sprach der spätere Täter den 83-jährigen an einer Bushaltestelle

an, und bat diesen um Kleingeld, was der 83-Jährige ihm aber nicht gab. Beide

bestiegen nun den Bus und verließen ihn wieder an der Haltestelle Sophienstraße.

Der Tatverdächtige folgte dem Opfer bis vor die Haustür an der Wohnanschrift in

der Ginnheimer Straße. Dort entwendete er dem Mann das Portemonnaie aus der

hinteren Hosentasche. Der 83-Jährige bemerkte dies, konnte den Diebstahl jedoch

nicht mehr abwenden. Der Täter flüchtete in Richtung Sophienstraße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 30-35 Jahre alt,

ca. 175 cm groß, schlanke Statur, Stirnglatze, schwarzes nach hinten gekämmtes

Haar, bekleidet mit einem dunklen Anzug.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen machen können, werden

gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 13. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 11300 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Renitenter Ladendieb

Frankfurt (ots) – (di) Ein renitenter Ladendieb wehrte sich gestern Mittag (20.

April 2023) in der Innenstadt zunächst gegen einen Ladendetektiv und leistete

anschließend auch noch Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Die

Festnahme und Einlieferung in die Haftzellen waren die Folge.

Einem Ladendetektiv blieb in einer Drogerie am Roßmarkt gegen 13:00 Uhr nicht

unbemerkt, dass ein 31-Jähriger das Geschäft mit mehreren unter seiner Jacke

verborgenen Parfümflaschen verlassen wollte – ohne die Ware zu bezahlen. Der

Ladendetektiv sprach den Mann daraufhin an, welcher sofort versuchte zu

flüchten. Der Ladendetektiv konnte den Mann festhalten. Dieser wehrte sich

jedoch vehement, sodass eine in der Nähe befindliche Streife der Stadtpolizei

auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde und einschritt.

Beim Einschreiten wehrte sich der 31-Jährige jedoch weiterhin massiv und schlug

und trag auch gegen die Stadtpolizisten. Diese trugen leichte Verletzungen

Angriff davon, nahmen den Ladendieb jedoch fest.

Eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife übernahm den Beschuldigten vor

Ort. Doch selbst auf der Dienststelle bekam sich der 31-Jährige nicht ein und

bedrohte die eingesetzten Beamten wüst mit dem Tode. Und das alles für mehrere

Parfümflaschen im Wert von knapp 90 Euro.

Die Folge des Handels: nach Rücksprache mit der Justiz wurde der wohnsitzlose

Beschuldigte in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll heute

dem Haftrichter vorgeführt werden.