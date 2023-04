Eschenburg-Simmersbach: Endurodiebe am Sportplatz –

Zwischen Mittwochnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr trieben Diebe ihr Unwesen am Simmersbacher Sportplatz. Ein Spaziergänger entdeckte gestern Abend eine Enduro, die etwa 200 Meter vom Sportgelände entfernt im Graben lag. Ermittlungen der Polizei beim Halter ergaben, dass die blau/gelbe Maschine vom Hersteller „Husqvarna“ am Mittwochnachmittag mit einem Schloss am Zaun des Sportplatzes festgeschlossen worden war. Die Diebe knackten das Schloss und schoben oder fuhren es zum späteren Fundort. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die in diesem Zusammenhang im genannten Zeitraum Personen am Sportplatz Simmersbach bemerkten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Kennzeichen gestohlen –

Gleich zweimal schlugen Kennzeichendiebe in Herborn zu. Gestern Nachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 16.15 Uhr montierten die Täter auf dem Schießplatz die beiden Nummernschilder „LDK-FH 602“ von einem blauen Ford Focus ab. Im Zeitraum vom 14.04.2023 (Freitag), gegen 18.00 Uhr bis gestern Morgen, gegen 10.00 Uhr vergriffen sich Diebe auf einem Firmengelände in der Bürgermeisterwiese an den Kennzeichen eines weißen Opel Vivaro. Hier ließen sie die Nummernschilder „HH-TP 1095“ mitgehen. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Donnerstag auf dem Schießplatz oder im genannten Zeitraum in der Bürgermeisterwiese beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Flucht mit Alkohol –

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines endete für einen 50-Jährigen gestern Abend eine Promillefahrt. Der in Herborn lebende Kiafahrer war gegen 21.35 Uhr von Herborn in Richtung Merkenbach unterwegs. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er in Höhe der Abfahrt zur A45 in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrer eines ihm entgegenkommenden Audis wich aus, konnte eine Berührung mit dem Kia jedoch nicht vermeiden. Der 50-Jährige fuhr in Richtung Merkenbach weiter. Der 21-jährige Audifahrer nahm die Verfolgung auf und informierte über Notruf die Polizei. An der Wohnanschrift des Flüchtigen bemerkten Polizisten seine Alkoholfahne und ließen ihn pusten. Das Display des Testgerätes zeige einen Wert von 2,04 Promille an. Nach der Blutentnahme durfte der Unfallfahrer die Herborner Wache wieder verlassen. Die Blechschäden summieren sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht.

Herborn: Schießplatz-Drift endet auf dem Dach –

Offensichtlich deutlich eingeschränkte Driftfähigkeiten hatte ein im Landkreis Limburg-Weilburg lebender VW-Fahrer heute Morgen auf dem Schießplatz. Gegen 04.30 Uhr weckten quietschende Reifen einen in seinem Wohnmobil schlafenden Zeugen. Es schlossen sich ein Knall und Schleifgeräusche an. Als er nachschaute, entdeckte er auf dem Parkplatz einen auf dem Dach liegenden SUV und beobachtete, wie der Fahrer sich zu Fuß aus dem Staub machte. Eine Streife der Herborner Polizei nahm den 46-jährigen Unfallfahrer wenig später fest. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 1,74 Promille zutage. Der Unfallfahrer klagte bei seiner Festnahme über Rückenschmerzen und hatte sich eine Handverletzung zugezogen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er mit seinem VW Driftübungen auf dem Schießplatz vollzog, bei denen er letztlich die Kontrolle über den Wagen verlor. Er musste sich einer Blutentnahme entziehen – zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Der VW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Blechschäden können noch nicht beziffert werden. Die Herborner Polizei ermittelt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.