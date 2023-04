Einbruch in Gartenhütte:

Nach längerer Abwesenheit bemerkte ein Gartenhüttenbesitzer aus Eschwege am gestrigen Donnerstag, dass das Vorhängeschloss an seiner Gartenhütte im Bereich „Am Diebach“ aufgebrochen bzw. zerstört wurde und aus der Hütte eine Schubkarre und ein Benzinkanister entwendet wurden. Der Stehlschaden wird auf ca. 60,- EUR beziffert. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschwege unter der Telefonnummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall:

Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 21.00 Uhr, befuhr eine 40-jährige Waldkapplerin die Landesstraße 3334 aus Richtung Waldkappel kommend in Richtung Bischhausen, als unvermittelt ein Reh die Fahrbahn querte und vom Fahrzeug der Waldkapplerin erfasst wurde. Das Tier erlag seinen Verletzungen. Am Fahrzeug der 40-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

Polizeistation Hessisch Lichtenau:

Kellereinbruch: Im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Hessisch Lichtenau, Am Klappersberg, in dem sie das Vorschiebeschloss aufhebelten. Aus dem Kellerraum wurde Autozubehör bzw. Autoteile im Wert von ca. 800,- entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Hessisch Lichtenau unter der Rufnummer 05602/9393-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung: Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam ein 29-jähriger Lichtenauer beim Einbiegen in die Heinrichstraße, Höhe Steinwegcenter, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei zwei geparkte Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer fußläufig von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Person durch die hinzugerufene Polizei angetroffen bzw. ermittelt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem Verursacher durchgeführt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 7000,- EUR.