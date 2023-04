Korbach: Die Polizei-News

Willingen-Usseln – Sachbeschädigung an Tankstelle

Am Mittwoch (19. April) beschädigten Unbekannte einen Preismast einer Tankstelle in der Hochsauerlandstraße in Usseln. Die Polizei bittet um Hinweise Die unbekannten Täter fuhren gegen 21.00 Uhr mit einem schwarzen Auto auf das Tankstellengelände. Ein Täter stieg aus und sprühte mit schwarzer Farbe das Wort „Sau“ auf einen Preismast. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Willingen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Die Polizei geht davon aus, das zur Tatzeit mehrere Autofahrer am Tatort vorbeigefahren sind und sucht daher nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Bad Wildungen – Polizei nimmt 23-Jährigen nach Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls fest

Am Mittwoch (19. April) gelang der Polizei Bad Wildungen die Festnahme eines 23-Jährigen, der im Verdacht steht mehrere Ladendiebstähle in einer Drogerie in der Bad Wildunger Fürstengalerie begangen zu haben.

Die Drogerie hatte vorher bereits zwei Ladendiebstähle angezeigt. Am 11. und am 13 April hatte ein bis dahin Unbekannter hochwertige Parfumartikel in der Drogerie gestohlen. Die Diebstähle konnten durch eine Videoanlage aufgenommen werden. Die Identität des Täters war zunächst nicht bekannt.

Am Mittwoch erfolgten verdeckte Überwachungsmaßnahmen im Bereich der Fürstengalerie durch zivile Polizeibeamte der Polizeistation Bad Wildungen.

Gegen 14.40 Uhr konnten die Ermittler den Tatverdächtigen im Eingangsbereich der Drogerie beobachten. Ohne die Drogerie betreten zu haben, verließ er die Fürstengalerie. Daraufhin kontrollierten die Polizisten den Mann. Bei ihm konnte zwar kein Diebesgut, aber eine für Diebstähle präparierte Tasche aufgefunden und sichergestellt werden. Der 23-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der wohnsitzlose Mann steht im dringenden Tatverdacht, die Ladendiebstähle am 11. und am 13. April sowie weitere Straftaten begangen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen gewerbsmäßigen Diebstahls beantragt. Der beantragte Haftbefehl wurde am Donnerstag (20. April) beim Amtsgericht Fritzlar erlassen, der 23-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.