Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.04.), gegen 22:35 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter in der Straße „Unter der Stiegel“ rückwärts gegen den am Seitenstreifen geparkten schwarzen Renault Megane einer 22-jährigen Frau aus Bad Hersfeld und entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Renault Megane war zum Unfallzeitpunkt in Höhe der Hausnummer 11 geparkt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen um einen schwarzen Sprinter gehandelt haben, der vor dem Renault geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Parkhauswand touchiert

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.04.), gegen 17:10 Uhr, wollte ein 53-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem Opel Combo ein Parkhaus am Neumarkt verlassen, als er dabei im Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache die Wand touchierte. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von circa 7.000 Euro. Das Gebäude wurde nicht beschädigt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom 1. Februar bis 2. Februar 2023 fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Preismast einer Tankstelle in der Straße „An der Haune“ und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tötungsdelikt am Aschenberg: Hinweistelefon auch weiterhin aktiv

Fulda. Am Mittwoch (12.04.) war im Bereich der Adenauer Straße ein 38-jähriger Mann nach einem Tötungsdelikt leblos aufgefunden worden – wir berichteten. Bereits im Rahmen der Erstmaßnahmen hatte die Polizei Osthessen ein Hinweistelefon eingerichtet. Hierdurch sowie im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte bereits in den Abendstunden desselben Tages ein 37-jähriger Tatverdächtiger in der Fuldaer Innenstadt festgenommen werden, der seither in Untersuchungshaft sitzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei nehmen in diesem Zusammenhang auch weiterhin sachdienliche Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern entgegen. Dabei kann jegliche verdächtige Wahrnehmung in den Tagen und Stunden vor sowie nach dem Fund des 38-Jährigen in diesem Bereich hilfreich sein. Das Hinweistelefon ist noch mindestens bis zum 07. Mai 2023 unter der Rufnummer 0661/105-4444 eingerichtet.

Frontalzusammenstoß

Großenlüder. Am Freitagmorgen (21.04.), gegen 7.15 Uhr, kam es auf der B 254 – im Bereich von Müs – zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige Frau aus Großenlüder die Bundesstraße mit ihrem VW Lupo von Müs kommend in Richtung Großenlüder. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug dabei nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 40-jährigen Frau aus Fulda. Beide Fahrerinnen wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden.

Sowohl die 23-Jährige als auch die Dame aus Fulda wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von rund 8.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B 254 im Bereich von Müs in der Zeit von circa 7.30 Uhr bis etwa 8.45 Uhr vollgesperrt.

Roller gestohlen

Gersfeld. Ein graues Kleinkraftrad des Herstellers „Rex“ mit dem Versicherungskennzeichen 306 KAU stahlen Unbekannte am Donnerstag (20.04.). Im Tatzeitraum zwischen 14 Uhr und 21.30 Uhr stand der Roller – im Wert von etwa 450 Euro – in einem Vorgarten im Altenfelder Weg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Mindestens drei unbekannte Täter verschafften sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am frühen Freitagmorgen (21.04.), gegen 2.15 Uhr, unberechtigten Zugang zu einem Geschäft in der Straße „Markt“, indem sie eine Scheibe beschädigten. Anschließend stahlen die Einbrecher Elektrogeräte im Gesamtwert von circa 2.500 Euro und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zudem hinterließen sie rund 500 Euro Sachschaden. Zeugen zufolge trug einer der Einbrecher einen schwarzen Hoodie mit der Aufschrift „Kamade“, eine blaue Jeans sowie schwarze Turnschuhe der Marke „Nike“. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In ein Einfamilienhaus in der Kettelerstraße im Ortsteil Hohe Luft versuchten Unbekannte zwischen Sonntag (16.04.) und Montag (17.04.) einzubrechen. Hierfür hebelten die Täter an einer der Türen, welche allerdings Stand hielt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de