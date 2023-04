Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Duo überfällt Spielhalle,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, 21.04.2023, gg. 02.10 Uhr

(pa)In der Nacht auf Freitag kam es in der Friedrichsdorfer Bahnstraße zu einem Raubüberfall auf eine dortige Spielhalle. Gegen 02.10 Uhr betraten zwei maskierte Männer die Räumlichkeiten der Spielothek. Diese bedrohten den anwesenden Mitarbeiter unter Vorhalt von Stich- und Schlagwerkzeug. Die Täter erbeuteten Bargeld, mit dem sie aus der Spielhalle in unbekannte Richtung flüchteten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen verliefen negativ. Einer der Räuber wird beschrieben als circa 180 cm groß und sportlich. Er soll dunkle Kleidung der Marke Adidas, eine graue Maske sowie schwarze Handschuhe getragen und Deutsch mit „südländischem Akzent“ gesprochen haben. Sein Komplize sei etwa 175 cm groß und ebenfalls von sportlicher Statur gewesen. Er habe eine dunkle Hose, einen orangefarbenen Pullover, eine Maske und schwarze Handschuhe getragen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Auseinandersetzung an Bushaltestelle – Polizei sucht Zeugen, Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, Bushaltestelle „Kronberger Straße“, 20.04.2023, gg. 21.00 Uhr

(pa)Nach einer Auseinandersetzung an einer Bad Homburger Bushaltestelle, bei der am Donnerstagabend drei junge Männer teils schwer verletzt wurden, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen des Geschehens. Nach eigenen Angaben waren zwei 20-Jährige und ein 19-Jähriger gegen 21.00 Uhr gemeinsam zu Fuß im Gluckensteinweg unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle „Kronberger Straße“ seien sie auf zwei bislang unbekannte Männer getroffen und von diesen körperlich angegriffen worden. Unter anderem seien die beiden 20-Jährigen dabei gegen Körper und Kopf getreten worden. Beide mussten in der Folge in Krankenhäusern behandelt werden, wo sich einer von ihnen gegenwärtig noch befindet. Nach Angaben der Geschädigten seien die Angreifer dunkel gekleidet gewesen. Zum Hintergrund sowie dem näheren Ablauf der Auseinandersetzung ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Personen, die Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens wurden oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbruch in Mobilfunkgeschäft,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 21.04.2023, gg. 00.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft. Kurz nach 00.00 Uhr schlug eine Alarmanlage an, nachdem Unbekannte die Scheibe der Eingangstür des in der Louisenstraße ansässigen Handyladens eingeschlagen hatten. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten die Täter mehrere Ausstellungsstücke – allesamt Apple IPhone 14 in unterschiedlichen Modellvarianten – entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf über 5.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Senior von Taschendieb bestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am Hohlebrunnen, 20.04.2023, gg. 14.45 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag wurde in Bad Homburg ein Senior von einem Trickdieb um seine Geldbörse gebracht. Ein lebensälterer Bad Homburger befand sich gegen 14.45 Uhr zu Fuß in der Straße „Am Hohlebrunnen“ auf dem dortigen Gehweg, als er von einem Unbekannten in ein Gespräch wurde. Nach Angaben des Seniors sei ihm der Fremde dabei ungewöhnlich nah gekommen, sodass er ihn aufgefordert habe, Abstand zu nehmen. Daraufhin sei der Mann davongegangen. Kurze Zeit später musste der Bad Homburger feststellen, dass seine zuvor in einer Jackentasche befindliche Geldbörse fehlte. Er beschrieb den Taschendieb als etwa 185 cm bis 195 cm groß mit kräftiger Statur und dickem Gesicht. Er habe eine dunkle Hautfarbe gehabt, gebrochenes Deutsch gesprochen und eine weiße Jacke getragen. Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder dem Mann möglicherweise ebenfalls begegnet sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung, Oberursel, Bommersheim, Bommersheimer Straße, 20.04.2023, 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Am Donnerstag waren Einbrecher in Oberursel Bommersheim am Werk. Zu ihrem Ziel wurde zwischen 08.00 Uhr morgens und 18.00 Uhr am Abend die Erdgeschosswohnung eines in der Bommersheimer Straße befindlichen Mehrfamilienhauses. Die Täter begaben sich in den frei zugänglichen Garten des Hauses und kletterten von dort auf den Balkon der Wohnung, wo sie sich an einer Fensterscheibe zu schaffen machten. Ihr Versuch, in die Wohnräume zu gelangen, blieb ohne Erfolg, jedoch richteten sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Seniorin auf Supermarktparkplatz bestohlen, Usingen, Am Riedborn, 20.04.2023, 11.30 Uhr

(pa)In Usingen hat ein Dieb am Donnerstag eine lebensältere Dame auf einem Supermarktparkplatz um ihre Geldbörse gebracht. Eine Seniorin aus Schmitten befand sich gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße „Am Riedborn“, als ein Unbekannter ihr dreist die Handtasche wegnahm. Nachdem er das Portemonnaie der Frau entnommen hatte, warf der Täter die Tasche fort, um anschließend mit einem Pkw die Flucht zu ergreifen. Die Geschädigte beschrieb den Dieb als etwa 180 cm groß und „südländisch“ mit schwarzem Haar. Er sei in Begleitung einer Frau gewesen, die ebenfalls als „südländisch“ und schwarzhaarig beschrieben wird. Sie soll mit etwa 170 cm etwas kleiner als der Mann gewesen sein. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen dunklen Pkw mit Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis „LDK-“ gehandelt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.

Motorroller gestohlen,

Oberursel, Im Heidegraben, 19.04.2023, 05.45 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)In Oberursel wurde am Mittwoch ein Motorroller entwendet. Ein rot-silberfarbener Roller der Marke Peugeot stand noch am frühen Morgen in der Straße „Im Heidegraben“ auf dem dortigen Gehweg. Gegen 18.00 Uhr abends musste der Fahrer feststellen, dass Unbekannte das Lenkradschloss überwunden und den rund 2.000 Euro teuren Motorroller gestohlen hatten. Am dem entwendeten Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen „496 JNP“ angebracht. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

Nach Unfall davongefahren,

Oberursel, Bommersheim, An den Drei Hasen, 20.04.2023, 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag kam es in Oberursel zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines BMW der 5er-Reihe hatte sein Fahrzeug gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Straße „An den Drei Hasen“ ansässigen Baumarkts abgestellt. Als er eine Dreiviertelstunde später zurückkam, wies der schwarze BMW frische Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite auf. Augenscheinlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw gefahren. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der oder die Verantwortliche hatte sich nach dem Zusammenstoß verbotenerweise von der Unfallstelle entfernt. Die Polizeistation Oberursel ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 Hinweise entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 456, Gemarkung Bad Homburg, Saalburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.