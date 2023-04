+++ Korrektur zur Pressemeldung vom 17.04.2023, 17.08 Uhr

Die in der Pressemeldung vom 17.04.2023, 17.08 Uhr genannte Personenbeschreibung des vermeintlichen Täters muss korrigiert werden.

Die Größe des Mannes beträgt max. 180 cm, das Gewicht wird auf max. 80 KG geschätzt. Im Übrigen stimmt die Beschreibung überein.

Randalierer festgenommen,

Limburg, Blumenröder Straße, Freitag, 21.04.2023, 00:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei in Limburg einen Randalierer festgenommen, der bereits mehrere Gegenstände beschädigt hatte. Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht in die Blumenröder Straße gerufen, da ein Mann dort erheblich randalieren solle. Beim Eintreffen der Streife hatte der Mann bereits mehrere Mülltonnen umgeworfen und einen Zaun beschädigt. Den 49-Jährigen fanden die Beamten im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses, wo er gerade Gartenmöbel und weitere Gegenstände beschädigte. Daher wurde der betrunkene Mann festgenommen und zur Ausnüchterung sowie Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Er wird sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Wohncontainer beschädigt,

Bad Camberg, Ahrstraße, Freitag, 14.04.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 18.04.2023, 13:30 Uhr

(wie) Unbekannte haben rund um das vergangene Wochenende Wohncontainer in Bad Camberg beschädigt. Die Täter begaben sich auf das Grundstück in der Ahrstraße, wo mehrere Container zu Wohnzwecken aufgebaut stehen. Diese Container bewarfen die Unbekannten mit rohen Eiern und einer Glasflasche. Dadurch entstand leichter Sachschaden an der Fassade. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Bei Unfall verletzt und geflüchtet,

Weilburg, Landesstraße 3322, Freitag, 21.04.2023, 04:45 Uhr

(wie) Am frühen Freitagmorgen hat sich ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt und ist anschließend geflüchtet. Ein 37-Jähriger befuhr mit einem BMW die L 3322 von Gaudernbach in Richtung Hasselbach. In einer Rechtskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der BMW blieb erheblich beschädigt im Straßengraben liegen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und konnte von einer anfahrenden Polizeistreife an der Landstraße entdeckt und eingesammelt werden. Der verletzte 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ließ den BMW abschleppen, nahm den Unfall auf und sicherte Spuren. Da der Verdacht besteht, dass der Unfallfahrer außerdem unter Drogeneinfluss stand, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 20.000 EUR.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall,

Weilburg, Landestraße 3323, Donnerstag, 20.04.2023, 14:45 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw auf der L 3323 bei Weilburg wurden am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt. Eine 18-Jährige befuhr mit einem Volvo die Hohe Straße von Kirschhofen kommend und wollte nach links auf die L 3323 in Richtung Weilburg einbiegen. Hierbei missachtete die Frau die Vorfahrt eines aus Weilburg kommenden Linienbus, der von einem 52-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, bei dem die 18-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Nach einer Behandlung im Rettungswagen wurden die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Im Linienbus wurde niemand verletzt. Der Volvo musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 11.000 EUR.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Mittwoch: Bundesstraße 8, Niederselters

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.