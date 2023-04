Wiesbaden: Die Polizei-News

Sanitäter von Patient leicht verletzt, Wiesbaden, Biebrich,

Friedrich-Bergius-Straße, 20.04.2023, 15:20 Uhr

(mk) Am Donnerstagnachmittag kam es in der Friedrich-Bergius-Straße in

Wiesbaden-Biebrich zu einem Einsatz eines Rettungswagens, in dessen Verlauf nach

derzeitigen Erkenntnissen ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes leicht verletzt

wurde. Gegen 15:20 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich

ein Patient gegenüber einer Rettungswagenbesatzung im Rahmen eines Einsatzes auf

dem Parkplatz eines in der Friedrich-Bergius-Straße befindlichen Baumarktes

aggressiv verhalte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen war der Patient

nicht mehr vor Ort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der 41-Jährige

Patient zunächst in dem Rettungswagen behandelt. Während der Behandlung sei er

plötzlich nicht mehr mit der selbigen einverstanden gewesen, habe sich

losgerissen und sei nach Aussage der Rettungswagenbesatzung auf diese

losgegangen. Dabei wurde ein Sanitäter leicht verletzt, woraufhin er den

Patienten aus dem Krankenwagen stieß. Der 41-Jährige entfernte sich anschließend

von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des

Sachverhalts aufgenommen.

Motorradfelge löst Einsatz von Polizei und Kampfmittelräumdienst aus,

Wiesbaden, Nordenstadt, Siemensstraße, 20.04.2023, 08:00 Uhr

(mk) Am Donnerstag sorgte eine Motorradfelge kurzzeitig für einen Einsatz von

Polizei und Kampfmittelräumdienst. Gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt,

dass auf einer in der Siemensstraße befindlichen Baustelle während

Baggerarbeiten ein Gegenstand teilweise freigelegt wurde, der den Anschein

erwecke, dass es sich dabei um Kampfmittel handeln könnte. Da auch die entsandte

Streife zunächst von einem gefährlichen Gegenstand ausgehen musste, wurde der

Kampfmittelräumdienst verständigt. Die Beamten sperrten den Bereich rund um den

Gegenstand in einem Radius von 25m ab. Nach Eintreffen des

Kampfmittelräumdienstes und Inaugenscheinnahme des Gegenstandes durch den

selbigen, konnte ausgeschlossen werden, dass von diesem eine Gefahr ausgeht. Als

die noch anhaftende Erde entfernt wurde, stellte sich heraus, dass es sich bei

dem Gegenstand um eine alte Motorradfelge handelte.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der

Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Mittwoch, 26. April 2023, B417, Gemarkung Wiesbaden

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.04.23, 16:06 Uhr

Bad Schwalbach (ots) – (ert) Die 86-jährige Frau, die heute in Waldems-Esch von

einem Transporter erfasst wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Die

Staatsanwaltschaft in Wiesbaden hat weitere Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet.

Einbrecher scheitern an Haustür,

Walluf, Fliederstraße, festgestellt: Donnerstag, 20.04.2023, 14:15 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte beim Versuch in ein Einfamilienhaus

in Walluf einzubrechen gescheitert. Am Donnerstagnachmittag stellte die

Bewohnerin des Wohnhauses im Fliederweg fest, dass Einbrecher versuchten hatten

die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies scheiterte, ergriffen die Täter wohl

unverrichteter Dinge die Flucht und hinterließen lediglich einen Sachschaden von

etwa 200 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Geparkte Fahrzeuge zerkratzt,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Nikolausstraße / Urbanstraße, Donnerstag,

20.04.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 21.04.2023, 09:15 Uhr

(fh)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in Mittelheim zwei

geparkte Fahrzeuge zerkratzt, der Sachschaden summiert sich auf knapp 2.500

Euro. Sowohl ein Dacia in der Nikolausstraße, als auch ein Range Rover in der

Urbanstraße wiesen am Freitagmorgen frische Kratzer auf.

Hinweise erbittet die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722)

9112-0.

Mehrere Tausend Euro Schaden verursacht und geflüchtet, Eltville am Rhein,

Wiesweg, Mittwoch, 19.04.2023, 17:30 Uhr bis Donnerstag 20.04.2023, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde ein in Eltville geparkter

Pkw bei einer Verkehrsunfallflucht erheblich beschädigt. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen parkte ein grüner

Renault Twingo am Fahrbahnrand des „Wiesweg“ in Höhe der Hausnummer 1. In dem

genannten Zeitraum streifte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug,

wohl im Vorbeifahren, die linke Fahrzeugseite des Renault und verursachte dabei

einen Sachschaden von circa 3.500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der

Verursacher oder die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Eltville bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06123)

9090-0.

Zusammenstoß auf Bundesstraße,

B 417 / L3031, Hünstetten-Ketternschwalbach, Donnerstag, 20.04.2023, 18:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend kam es auf der B 417 in Höhe Hünstetten-Ketternschwalbach

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrzeug der Justiz, bei

dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Gegen 18:30 Uhr befuhr der mit

mehreren Personen besetzte Kleinbus der Justiz die Bundesstraße von Limburg nach

Wiesbaden. In Höhe Ketternschwalbach beabsichtigte ein

38-jähriger-Chrysler-Fahrer aus Aarbergen von der der L 3031 (Abfahrt

Ketternschwalbach) auf die Bundesstraße in Richtung Wiesbaden abzubiegen. Ersten

Ermittlungen zufolge missachtete der Pkw-Fahrer hierbei die Vorfahrt des Busses

und zwang diesen so zu einer Vollbremsung. Dennoch kam es zum Zusammenstoß

beider Fahrzeuge, indessen Folge der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug

verlor und von der Fahrbahn abkam. Hier kam er schließlich in einem angrenzenden

Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher, sowie ein

Insasse des Busses leicht verletzt. Während der Fahrer des Chrysler zur weiteren

Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte der Bus der Justiz mit allen

Personen seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf knapp 12.500 Euro

geschätzt.

Radfahrerin kollidiert mit geöffneter Pkw-Tür und verletzt sich schwer,

Geisenheim, Am Rosengärtchen, Mittwoch, 19.04.2023, 16:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in

Geisenheim schwer verletzt, die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des

Unfallhergangs. Gegen 16:45 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin aus

Geisenheim mit ihrem E-Bike die Straße „Am Rosengärtchen“ von der Mühlfeldstraße

kommend in Richtung Holzweg. Zeitgleich parkte ein Ford Mondeo am rechten

Fahrbahnrand der Straße „Am Rosengärtchen“ gegenüber der Hausnummer 15. Ersten

Ermittlungen zufolge öffnete der 64-jährige Fahrzeugführer die Fahrertür, sodass

die Radfahrerin beim Passieren des Ford mit der Tür kollidierte und daraufhin zu

Boden stürzte. Die Geisenheimerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus

gebracht werden. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500

Euro.

Die Polizei in Rüdesheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Zusammenstoß

beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis