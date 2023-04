Südhessen: Fahrrad-Sternfahrt am Sonntagmittag führt zu Polizeieinsatz und Verkehrsbeeinträchtigungen

Südhessen (ots) – Aufgrund der stattfindenden Fahrrad-Sternfahrt und eines damit

verbundenen Polizeieinsatzes kann es am Sonntag (23.4.), insbesondere in den

Mittagsstunden, zu Verkehrsbeeinträchtigungen in mehreren Teilen von Südhessen

kommen. Autobahnen sollen davon unberührt bleiben.

Die stattfindende Fahrrad-Sternfahrt soll bereits morgens ab 10 Uhr beginnen und

führt in mehreren Routen durch verschiedene Kommunen, insbesondere im Landkreis

Darmstadt-Dieburg.

Auf den folgenden Streckenabschnitten ist daher mit kurzzeitigen

Verkehrssperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen:

Ein Aufzug beginnt am Luisenplatz in Darmstadt und verläuft

durch das Stadtgebiet, insbesondere durch die Rheinstraße und

Heidelberger Straße, nach Eberstadt. Von dort geht es über die

Bundesstraße 3 nach Seeheim-Jugenheim.

durch das Stadtgebiet, insbesondere durch die Rheinstraße und Heidelberger Straße, nach Eberstadt. Von dort geht es über die Bundesstraße 3 nach Seeheim-Jugenheim. Ein weiterer Aufzug startet in Rüsselsheim am Marktplatz. Dieser

verläuft über Nauheim, nach Büttelborn bis zu einem

Zwischenstopp am Georg-Schüler-Platz in Griesheim und von dort

aus nach Pfungstadt.

verläuft über Nauheim, nach Büttelborn bis zu einem Zwischenstopp am Georg-Schüler-Platz in Griesheim und von dort aus nach Pfungstadt. Ein dritter Aufzug beginnt in Heppenheim, verläuft über Bensheim

und Zwingenberg, bis nach Pfungstadt.

und Zwingenberg, bis nach Pfungstadt. Ein vierter Aufzug fährt von Gernsheim bis nach Pfungstadt.

Geplant ist, dass sich alle vier Aufzüge am Moorhaus in Pfungtstadt treffen und

von dort aus zum Rathausplatz nach Bickenbach fahren, wo eine

Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Es wird daher empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren sowie von nicht

notwendigen Fahrten entlang der betroffenen Strecken und deren

Ausweichmöglichkeiten abzusehen. Vor Fahrtantritt sollten sich

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aktuell über das Radio, Internet

und entsprechende Navigationssysteme über die Beeinträchtigungen und Sperrungen

informieren. Eine weitere Empfehlung ist, für die eigene Reiseplanung einen

ausreichenden Puffer, um etwaige Verzögerungen zu kompensieren. Das

Polizeipräsidium Südhessen wird alles tun, um die Mobilität der Menschen

bestmöglich zu gewährleisten.

Über den Twitter Kanal @Polizei_SuedHE wird die Polizei am Sonntag über die

aktuellen Geschehnisse informieren.

Bergstrasse

Mörlenbach/Birkenau: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Mörlenbach/Birkenau (ots) – Am Donnerstagabend (20.04.) ereignete sich gegen

23.15 Uhr auf der Bundesstraße 38, im Kurvenbereich am Abzweig nach Reisen, nach

einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei, ein Verkehrsunfall. Ein 25 Jahre alter

Mann geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr und überfuhr hierbei zwei

Leitbarken. Ein entgegenkommender 26-jähriger Autofahrer musste ausweichen und

touchierte die Leitplanke. Der 26-Jährige wurde anschließend leicht verletzt in

ein Krankenhaus eingeliefert. Der 25-Jährige setzte seine Flucht zunächst fort,

musste sein Fahrzeug aber wegen platter Reifen nach wenigen hundert Metern

anhalten. Insgesamt entstand bei dem Unfall nach ersten Schätzungen ein Schaden

von über 5000 Euro.

Einer Heppenheimer Polizeistreife war der Mann zuvor in Mörlenbach im Bereich

Weiherer Straße aufgefallen. Die Beamten wollten ihn im Rahmen einer

Verkehrskontrolle überprüfen. Der Fahrer reagierte aber nicht auf die

Anhaltezeichen der Polizei und gab Gas. Den 25-Jährigen erwartet nun unter

anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Zudem muss eine Blutentnahme zeigen, ob er sein Auto unter berauschenden Mitteln

fuhr.

Darmstadt

Darmstadt: Autofenster eingeschlagen und Handtaschen erbeutet / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in

Darmstadt suchen nach einem Diebstahl, der sich am Donnerstagmorgen (20.4.)

zugetragen hat, Zeugen.

Der rote Toyota war in der Landwehrstraße abgeparkt, als er von den Kriminellen

aufgesucht wurde. Nach aktuellem Stand schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein

und entwendeten zwei Handtaschen aus dem Innenraum des Wagens. Darin befanden

sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Beamtinnen

und Beamten können für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0

kontaktiert werden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei erneut: Lassen Sie unter keinen Umständen

Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen. Kriminelle nutzen diese Situationen zu

ihrem Vorteil hemmungslos aus.Darmstadt: Elektronische Geräte aus mehreren Fahrzeugen

entwendet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In den vergangenen Tagen gerieten mehrere Wägen in Darmstadt

in den Fokus von unbekannten Kriminellen. Unter anderem ein grauer Mini, der in

der Kranichsteiner Straße abgestellt war, wurde von den Unbekannten zwischen

Montagabend (17.4.) und Freitag (21.4.) angegangen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in den Innenraum des

Wagens. Dort bauten sie diverse elektronische Geräte, unter anderem das

Autoradio und den Bordcomputer, aus. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In der

Ingelheimer Straße entwendeten sie im Zeitraum zwischen Mittwoch (19.4.) und

Donnerstag (20.4.) aus einem grauen Volkswagen den Mulitmedia-Player. Hier wird

der Schaden auf circa 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei (K21/22) in

Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Kupferkabel erbeutet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem sich bislang Unbekannte im Tatzeitraum

zwischen Mittwochmittag (19.4.) und Donnerstagnachmittag (20.4.) in der

Pfungstädter Straße Kupferkabel zur Beute gemacht haben, hofft die Polizei auf

Hinweisgeber.

Die Kriminellen gelangten unter Anwendung von Gewalt in die Werkstatt einer

dortigen Firma. Im Anschluss entwendeten sie diverse Kupferkabel. Mit ihrer

Beute flüchteten sie unerkannt. Die Schäden werden nach aktuellem Kenntnisstand

auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind

mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Elektronische Geräte aus mehreren Fahrzeugen entwendet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In den vergangenen Tagen gerieten mehrere Wägen in Darmstadt

in den Fokus von unbekannten Kriminellen. Unter anderem ein grauer Mini, der in

der Kranichsteiner Straße abgestellt war, wurde von den Unbekannten zwischen

Montagabend (17.4.) und Freitag (21.4.) angegangen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in den Innenraum des

Wagens. Dort bauten sie diverse elektronische Geräte, unter anderem das

Autoradio und den Bordcomputer, aus. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In der

Ingelheimer Straße entwendeten sie im Zeitraum zwischen Mittwoch (19.4.) und

Donnerstag (20.4.) aus einem grauen Volkswagen den Mulitmedia-Player. Hier wird

der Schaden auf circa 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei (K21/22) in

Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag (20.04), in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr, kam es auf dem Netto-Parkplatz im Ortsteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort geparkter silberner Mercedes durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 entgegen.

Kelsterbach: Brand eines Wohnhauses +++Erstmeldung+++

Am Freitag (21.04.) wird gegen 04.00 Uhr durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau der Brand in einem zweistöckigen Reihenhaus in der Straße Mainblick gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr werden die fünf Bewohner (3, 9, 37, 37 und 50 Jahre alt) aus dem Gebäude geborgen und der medizinischen Versorgung zugeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer in der Küche im Erdgeschoss aus bislang unbekannten Gründen aus. Die 50-jährige Bewohnerin wurde schwer verletzt und wird in eine Klinik im Umkreis gebracht. Die anderen vier Hausbewohner, ein Ehepaar mit seinen Kindern, wird ebenfalls vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch ein angrenzendes Reihenhaus geräumt, und dessen Bewohner vor Ort betreut. Zur Brandbekämpfung ist die Freiwillige Feuerwehr Kelsterbach am Einsatzort, sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarztwagen.

Odenwaldkreis

Oberzent-Finkenbach: Einbruch in Firma

Das Büro einer Firma in der Beerfelder Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (20.04.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch ein eingeschlagenes Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchwühlten das Firmenbüro. Die ungebetenen Besucher flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand aber ohne Beute vom Tatort.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Michelstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch (19.04.), in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr, wurde in der Industriestraße auf dem Parkplatz des dortigen Drogerie-Marktes ein geparkter schwarzer Mitsubishi Colt offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.