Schlägerei im Stadtpark

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist am Donnerstag 20.04.2023 aus dem Stadtpark gemeldet worden. Nach Zeugenangaben war es gegen 17:20 Uhr zwischen zwei Gruppen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Vor Ort konnten die ausgerückten Einsatzkräfte allerdings nur noch 3 Betroffene ausfindig machen, die vermutlich in das Gerangel verwickelt waren.

Die zwei 15- und 18-Jährigen und ihre 15-jährige Begleiterin gaben an, nichts mitbekommen zu haben. Der 15-Jährige hatte allerdings frische Verletzungen an einer Hand, die auf eine Schlägerei hindeuteten.

Kurze Zeit später trafen die Beamten in der Medicusstraße auf einen 16-Jährigen, der zugab, ebenfalls in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein. Er gab an, dass er von den 15- und 18-Jährigen geschlagen wurde. Dabei benutze er ein Pfefferspray, um sich zu verteidigen.

Der Jugendliche hatte mehrere Verletzungen im Gesicht. Die Hintergründe des Streits blieben unklar. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. |elz

Unvermittelt getreten

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 28-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Er soll am Donnerstagnachmittag einen 26-Jährigen getreten und sein Smartphone beschädigt haben. Nach Aussage des 26-Jährigen wollte er den 28-Jährigen in der Eisenbahnstraße auf ein Fahrzeug aufmerksam machen, als dieser die Straße überqueren wollte.

Daraufhin wäre der Mann ausgerastet, hätte dem 26-Jährigen das Smartphone entrissen und auf den Boden geworfen und ihn ans Bein getreten. Der 28-Jährige machte widersprüchliche

Angaben zur Sache und zeigte sich wenig einsichtig. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Jugendlicher flüchtet vor Polizei

Kaiserslautern (ots) – Beim Anblick eines Streifenwagens hat ein Jugendlicher am Mittwoch 19.04.2023 im Stadtgebiet die Flucht ergriffen. Der Junge war gegen 15 Uhr Polizeibeamten in der Albertstraße aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Er rannte jedoch in Richtung Steinmetzstraße davon.

Bei der weiteren Suche nach dem Geflüchteten wurden die Beamten wenig später in der Friedrich-Karl-Straße fündig. Hier hielt sich der 16-Jährige zusammen mit einem anderen Jugendlichen auf. Bei einer Durchsuchung der beiden wurde zwar nichts gefunden, den Polizisten kam die Sache aber merkwürdig vor, weshalb sie weiter nachforschten.

Damit hatten sie sozusagen den „richtigen Riecher“: Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die

beiden Jungen vor dem Eintreffen der Polizei etwas über eine Mauer warfen. Als die Beamten an der beschriebenen Stelle nachschauten, fanden sie einen in Folie eingepackten Haschischbrocken. Dieser wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Nicht hetzen lassen

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich beeilen wollte, hat ein Autofahrer am Donnerstag in der Schubertstraße die Kontrolle über seinen Pkw verloren und einen Unfall gebaut. Der 21-Jährige wollte gegen 12 Uhr mit seinem Nissan X-Trail ausparken und sich in den Verkehr einreihen.

Weil sich von hinten ein anderes Fahrzeug zügig näherte, trat der junge Mann aufs Gaspedal. Durch die Beschleunigung verlor er die Kontrolle und krachte mit seinem Pkw gegen ein

Straßenschild. Der Nissan war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

Randalierer fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 29-Jähriger ist am Donnerstag mehrfach aufgefallen. Zeugen alarmierten am Vormittag die Polizei, weil ein Mann in einem OP-Kittel Passanten anpöbeln würde. Vor Ort musste der 29-Jährige während der Kontrolle gefesselt werden, da er wild mit den Händen gestikulierte und sich aggressiv verhielt.

Nachdem seine Identität feststand, konnte er wieder gehen. Kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf im Zusammenhang mit dem 29-Jährigen aus der Mall ein. Er hatte versucht in einem Supermarkt zu klauen und spuckte herum.

Etwa zeitgleich meldete sich auch der Sicherheitsdienst der Mall, dass derselbe Mann

erneut Passanten anpöbelte. Offensichtlich befand sich der 29-Jährige in einem

psychischen Ausnahmezustand. Er wurde von der Ordnungsbehörde in einer Fachklinik vorgestellt. |elz

Reifen absichtlich zerstochen?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Kantstraße an einem geparkten Pkw zwei Reifen zerstochen. Der Nutzer des Seat Toledo bemerkte den Schaden am Donnerstagmorgen erst, nachdem er schon losgefahren war. Er steuerte daraufhin sofort die nächste Tankstelle an und stellte fest: Beide Reifen auf der Beifahrerseite waren platt.

Weil der 23-Jährige gleich den Verdacht hatte, dass die Räder absichtlich beschädigt wurden, verständigte er die Polizei. Bei ersten Überprüfungen erhärtete sich der Verdacht: An beiden Reifen wurden Einschnitte gefunden.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 07.20 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Jugendliche klauen Klamotten

Kaiserslautern (ots) – Nicht mit den aufmerksamen Augen des Personals hat eine Ladendiebin am Donnerstag in einem Modehaus in der Fackelstraße gerechnet. Der Verkäuferin war in der Mittagszeit eine Jugendliche aufgefallen, die mit mehreren Kleidungsstücken aus dem Sortiment in einer Umkleidekabine verschwand, aber mit leeren Händen wieder herauskam.

Bevor das Mädchen das Geschäft verlassen konnte, wurde sie von Mitarbeitern angesprochen und aufgehalten. Wie sich herausstellte, hatte die 17-Jährige die Klamotten im Wert von 140 Euro in ihre Tasche gesteckt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu. Die Jugendliche wurde dem Haus des Jugendrechts übergeben und ihr Vater verständigt.

Gesucht wird noch nach zwei weiteren Jugendlichen, die am Dienstagabend im gleichen Modehaus „lange Finger“ gemacht haben. Eine Mitarbeiterin fand gegen 18.40 Uhr in einer Umkleidekabine mehrere Diebstahlsicherungen und Etiketten, die von Kleidungsstücken aus dem Sortiment des Geschäfts stammten.

Der Angestellten waren zuvor zwei junge Kundinnen aufgefallen, die mehrere Teile zum Anprobieren mit in die Kabine genommen hatten. Wie es den beiden Mädchen gelungen war, die Sicherungen zu entfernen, ist noch nicht geklärt.

Von den mutmaßlichen Diebinnen liegt bislang nur eine vage Beschreibung vor:

Beide dürften etwa 14 bis 15 Jahre alt sein; eine hat eine kräftige Statur und längere blonde Haare, die zweite hat eine sehr schmale Statur und längere dunkle Haare. Die Ermittlungen laufen.

Hinweise bitte an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0631 369-2055. |cri

E-Scooter-Fahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 47-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 9:50 Uhr mit einem E-Scooter die Königstraße auf dem Fahrradschutzstreifen. Eine 49-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw von der Königstraße nach links in die Pfaffstraße abbiegen.

Dabei übersah sie den E-Scooter-Fahrer, der gerade die Kreuzung querte, und die beiden

kollidierten. Der 47-Jährige kam durch den Aufprall zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden an der Stoßstange und dem Kotflügel in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. |elz

Geldbörse geklaut, mit Kreditkarte eingekauft

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Blücherstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.15 Uhr, drangen sie in den Wagen ein, durchwühlten den Innenraum und nahmen eine Geldbörse mit. Darin befanden sich Debit- und Kreditkarten, Führerschein und Ausweispapiere sowie etwas Bargeld.

Der Halter des Fahrzeugs ist sich sicher, den Pkw am Mittwoch nach dem Abstellen verschlossen zu haben. Am nächsten Morgen stand jedoch die Tür auf der Fahrerseite ein Stück offen. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Allerdings stellte sich heraus, dass die gestohlenen Kreditkarten offenbar unmittelbar nach der Tat zum Bezahlen an einem Eis-Automaten eingesetzt wurden. Die Täter „kauften“ damit Waren im Wert von rund 80 Euro.

Einen Diebstahl an seinem Fahrzeug hat am Donnerstag auch ein Nutzer eines Parkhauses in der Martin-Luther-Straße gemeldet. Wie der 57-Jährige am Morgen bei der Rückkehr zu seinem Pkw feststellte, hatten Unbekannte die Abdeckung eines Türschlosses entfernt und mitgenommen.

Geöffnet wurde der Wagen nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. Das Mietfahrzeug war verschlossen und unbeschädigt; lediglich die Schlossabdeckung war verschwunden. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 08 Uhr. |cri

Europaweiter Blitzer-Marathon

Westpfalz (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich an der Aktionswoche „Operation Speed“ des europäischen Polizei-Netzwerks ROADPOL

(European Roads Policing Network). Zum heutigen „Speedmarathon“ hat die Polizei an verschiedenen Stellen in der Westpfalz die Geschwindigkeitskontrollen intensiviert.

Nachdem im letzten Jahr der Schwerpunkt überwiegend auf Nebenstrecken und auf

innerörtlichen Kontrollen lag, liegt dieses Jahr ein Hauptaugenmerk auf Fernstraßen und Autobahnen. Gerade auf viel befahrenen Strecken und dort, wo Fahrzeuge mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind, ist die Gefahr von Unfällen mit schweren Folgen besonders hoch.

Gemessen wird am heutigen Tag (21. April 2023) unter anderem auf der der Autobahn 6 bei Kaiserslautern-West und am Autobahnkreuz Landstuhl. Kontrolliert wird die Einhaltung des Tempolimits auch auf der Autobahn 62 im Baustellenbereich bei Niedermohr, dort darf die Tachonadel höchstens 80 Kilometer pro Stunde anzeigen. Auf der Autobahn 63 überwacht ein Blitzer im Bereich des Autobahndreiecks Kaiserslautern die Einhaltung der

Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.

Bis 14 Uhr haben die Einsatzkräfte und Geschwindigkeitsmessanlagen in der Westpfalz 33.078 Fahrzeuge erfasst, davon kommt auf 1.397 Fahrer ein Verwarnungs- oder Bußgeld zu. Einige müssen mit Punkten im Verkehrszentralregister oder mit einem Fahrverbot rechnen. Die bislang höchste Überschreitung erreichte ein Pkw an der Messstelle auf der A 6 bei Kaiserslautern-West.

Der Ford war mit 169 Kilometern pro Stunde unterwegs, das sind 69 Kilometer pro Stunde zu schnell. Der Fahrer blickt einem teuren Bußgeld, Punkten und einem Fahrverbot entgegen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Mit Schreckschusswaffe gefeuert

Sembach (ots) – Ein Zeuge teilte der Polizei am Donnerstag 20.04.2023 mit, dass in der Zeppelinstraße 2 junge Männer vermutlich mit einer Schreckschusspistole auf Dosen schossen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte der Polizei auf zwei 23 und 26 Jahre alte Männer. Im Auto befanden sich 2 Softair-Waffen in einer Transportbox.

Der 23-Jährige gab an, dass er die Waffen am vorherigen Tag gekauft habe und diese lediglich austesten wollte. Er bestritt, geschossen zu haben. Einen Waffenschein besitzt der 23-Jährige

nicht. Die Pistolen wurden von der Polizei sichergestellt. Jetzt ermitteln die Beamten wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. |elz

Pkw landet im Graben

Frankenstein (ots) – Gewissermaßen „Glück im Unglück“ hatte eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstag auf der B37. Der Pkw wurde stark beschädigt, die 25-Jährige blieb jedoch unverletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen war die junge Frau auf dem Weg in Richtung Bad Dürkheim, als sie gegen 07.30 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der

Wagen geriet in den Straßengraben und kippte zur Seite.

Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Darüber hinaus wurden zwei Leitpfosten beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Unfallursache dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. |cri