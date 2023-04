Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag 20.04.2023 ereignete sich gegen 13.50 Uhr auf der A 6, Fahrtrichtung Heilbronn/Höhe Sinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Der Audi-Fahrer fuhr auf der A 6 die mittlere von 3 Fahrspuren in Fahrtrichtung Sinsheim Süd. Beim Überholvorgang übersah er den neben ihn befindlichen VW-Fahrer und touchierte diesen.

Nachdem er den VW-Fahrer gestreift hatte, fuhr der Audi-Fahrer ruckartig nach rechts, geriet daraufhin ins Schleudern und stieß in die Leitplanke. Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit der Leitplanke wurde der Audi gedreht und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen.

Während des Einsatzes der Rettungskräfte musste der Verkehr auf der linken Spur bis 14.20 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es zu einem ca. 3 km langen Rückstau mit stockendem Verkehr. Um 15 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar.

Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ausweichmanöver in den Grünstreifen verhindert Unfall

Sandhausen (ots) – Am Donnerstag 20.04.2023 gegen 06:30 Uhr, konnte eine 22-Jährige durch ihr schnelles Reagieren einen Unfall auf der L598 verhindern. Die 22-jährige Renault Fahrerin fuhr die Landstraße in Richtung Sandhausen entlang. Als die junge Frau auf Höhe der Kircheimer Mühle nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, überholte sie plötzlich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Transporter, weshalb die 22-Jährige zu

einem Ausweichmanöver gezwungen wurde.

Die 22-Jährige kam in einem Grünstreifen schließlich zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt, inwiefern das Fahrzeug beschädigt wurde, wird derzeit noch überprüft. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten und Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich unter der Tel: 06222/5709-0, zu melden.

Angeblicher Handwerker erbeutet Schmuck

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein angeblicher Praktikant des Hausmeisters verschaffte sich unter einem Vorwand am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, Zutritt in die Wohnung eines Ehepaars im Tilsiter Weg. Der bisher unbekannte Täter gab vor, aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Keller, die

Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Ja es in jüngster Vergangenheit tatsächlich zu einem Wasserrohrbruch im Kellerabteil gekommen ist,

schöpfte das Senioren-Ehepaar keinen Verdacht und ließ den unbekannten Mann in die Wohnung. Als das Ehepaar durch den angeblichen Praktikanten abgelenkt wurde, betrat ein weiterer unbekannter Täter unbemerkt die Wohnung und nahm Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro an sich. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Verdächtige konnte wie folg beschrieben werden:

männlich, 190-200 cm groß, stämmige/korpulente Figur. Er war mit einer schwarzen Mütze

(vermutlich „Baskenmütze“), einer dunklen Steppjacke und einer Arbeitshose bekleidet.

Durch die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, wurden die Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel: 06202/288-0, zu melden.

Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsladens

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 18:50-19:40 Uhr ereignete sich auf einem Kundenparkplatz in der Grenzhöfer Straße eine Unfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die linke hintere Fahrzeugseite eines BMWs und flüchtete von der Unfallstelle.

Der Sachschaden liegt im niedrigen 4-stelligen Bereich. Ob bei dem Verursacherfahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist derzeit unbekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel: 06202/288-0 entgegen genommen.