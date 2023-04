Landau: Die Polizei-News

Betrunkener Radfahrer bricht sich das Bein

Landau (ots) – Aufgrund nasser Fahrbahn und übermäßigen Alkoholkonsums ist am Donnerstag 20.04.2023 gegen 18:15 ein 38-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Herrmann-Sauter-Straße gestürzt. Durch den Sturz zog er sich einen Bruch des Oberschenkels zu, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Dort wurde ihm auch gleich noch eine Blutprobe entnommen, da ihm Trunkenheit im Verkehr vorgeworfen wird. Ein Atemalkoholtest hatte 2,06 Promille ergeben.

Unfallflucht auf dem Uni-Parkplatz

Landau (ots) – Einen Schaden an ihrem auf dem Uni-Parkplatz abgestellten Auto feststellen musste eine 21-Jährige am Mittwoch. Ihren grauen Audi A1 hatte sie im Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr morgens dort abgestellt.

Ein noch unbekannter Unfallverursacher beschädigte ihr Fahrzeug und floh von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Landau bittet Personen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich zu melden.

Radfahrer bei Unfällen verletzt

Landau (ots) – Gleich zwei ähnlich gelagerte Unfälle führten am Donnerstag zu Verletzungen bei zwei Radfahrern. In der Arzheimer Straße und in der An 44 stiegen jeweils Autofahrer aus ihren Fahrzeugen aus, ohne die hierbei erforderliche Sorgfalt walten zu lassen.

Beide öffneten die Fahrertür, als dieser Bereich gerade von den von hinten vorbeifahrenden Radfahrern passiert werden sollte.Die Radfahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie zur Behandlung in eine Klinik verbracht wurden.

Geschwindigkeitskontrollen in Offenbach

Offenbach/Queich (ots) – Durch die Polizei wurden am Freitag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei 30 gemessenen Fahrzeugen war fast jedes vierte zu schnell. Der gemessene Höchstwert bei zulässigen 50km/h lag bei 78 km/h.

Bei einer weiteren Kontrolle konnten zudem fünf Handy- und drei Gurtverstöße festgestellt werden.

Elf Fahrzeuge waren nicht in ordnungsgemäßem Zustand.