Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Hatzenbühl (ots) – Am Donnerstag 20.04.2023 gegen 21:20 Uhr kam es auf der Landstraße 549 zwischen Hatzenbühl und Kandel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Rollerfahrerin und einem 22-jährigen PKW-Fahrer. Hierbei übersah der PKW-Fahrer die vorausfahrende Rollerfahrerin und kollidierte mit deren Heck.

Hierdurch kam diese zu Fall und verletzt sich dabei schwer. Sie kam in ein umliegendes Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten aufgrund der Schäden abgeschleppt werden.

Die L 549 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR

Geschwindigkeitskontrollen

Kandel/Jockgrim (ots) – Im Rahmen der Kontrollwoche Roadpol Speed wurden auch gestern wieder durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth Kontrollen durchgeführt.

Über den Tag verteilt wurde die Geschwindigkeit an folgenden Örtlichkeiten überwacht:

Kandel in Höhe der Feuerwehr, hier ergaben sich 7 Verstöße,

Jockgrim Umgehungsstraße Richtung Hatzenbühl, hier ergaben sich 15 Verstöße.

Am Abend wurde erneut an der erst genannten Stelle kontrolliert. Hierbei ergaben sich sogar mehr als doppelt so viele, nämlich 15 Verstöße wie am Morgen.