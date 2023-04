Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 20.04.2023 brach gegen 13.41 Uhr ein Feuer im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Kropsburgstraße aus. Durch die Rauchentwicklung verletzte sich eine Frau leicht. Nach derzeitigem Stand wurden Kleidung und zwei Kinderwagen durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf 800 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall zwischen Radfahrer und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Als ein 37-jähriger Fahrradfahrer am 20.04.2023, gegen 07:30 Uhr, in der Saarlandstraße eine rote Ampel missachtete und über die Bahnschienen fuhr, kam es zu einem Unfall. Die anfahrende Straßenbahn erfasste den Hinterreifen seines Rads, sodass der Mann stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Sowohl am Fahrrad als auch an der Bahn entstand leichter Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des

37-Jährigen. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC und Amphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Betrügerische Firma

Ludwigshafen (ots) – Ein 85-Jähriger aus Ludwigshafen meldete der Kriminalpolizei einen Betrug. Seit November 2022 hatte er mehrfach Geld an eine angebliche Trading-Firma „Wise Trades4U“ überwiesen. Immer wieder hatte der Firmenchef mit dem Senior Kontakt aufgenommen und ihn zu weiteren, vermeintlichen Investitionen gedrängt.

Am 16.04.2023 musste der Senior feststellen, dass er sich nicht mehr in sein Konto bei der betrügerischen Firma einloggen konnte. Der Chef der Firma, mit dem der 85-Jährige zuvor kommuniziert hatte, war nicht mehr erreichbar.

Wir warnen: Wenn Sie Geld investieren möchten, vertrauen Sie nur auf seriöse Anbieter. Diese werden Sie niemals zu weiteren Überweisungen drängen. Informieren Sie sich auch eigenständig über die Firma und prüfen Sie, ob es bereits negative Erfahrungen anderer mit dieser gibt. Vertrauen Sie nicht nur auf die Aussagen von Mitarbeitenden der Firma.

Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie mit einer Vertrauensperson über die mögliche Investition.

Münzgeld gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In einer kurzen Abwesenheit des Barkeepers stahl am 21.04.2023, gegen 2 Uhr, ein bislang Unbekannter Münzgeld aus der Kasse einer Bar in der Bahnhofstraße. Dabei entstand ein Sachschaden in mittlerer zweistelliger Höhe.

Der Barkeeper konnte den unbekannten Mann wie folgt beschreiben:

Etwa 1,75 m groß, dunkelblond und wenig Bart. Er sei in Begleitung eines Mannes mit schwarzen Haaren und Bart gewesen.

Sie haben etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Tablet aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch (19.04.2023), um 14.48 Uhr, einen Rucksack aus einem Auto. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in einem Parkhaus in der Dessauer Straße abgestellt. Im Rucksack befand sich ein Tablet. Videoaufzeichnungen ergaben, dass ein Mercedes neben dem betroffenen Fahrzeug parkte, der Beifahrer ausstieg und den Rucksack aus dem Auto entwendete.

Die Überwachungskamera zeichnete das Kennzeichen und den Täter auf. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall in der Kettlerstraße

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro kam es am 20.04.2023, gegen 17:45 Uhr, bei einem Unfall in der Kettlerstraße. An der Kreuzung zur Maudacher Straße war es zur Kollision zwischen einem 27-jährigen und einem 76-jährigen Autofahrer gekommen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.