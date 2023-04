Bewusstsein verloren und Unfall verursacht

Mutterstadt (ots) – Aufgrund bisher ungeklärter Ursache verlor am Donnerstagabend eine 40-jährige Fahrerin eines Kleintransporters in Höhe des Kreisverkehrs zwischen Mutterstadt und Limburgerhof (L524) das Bewusstsein und somit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf die dortige Verkehrsinsel auf.

Durch die im Fahrzeug sitzende Beifahrerin konnte das Fahrzeug schließlich zum Stillstand gebracht werden. Bei der Fahrzeuglenkerin konnten keinerlei Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel erlangt werden.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde die Frau in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Sowohl an dem Transporter und an der Verkehrsinsel (Gebüsch) entstand ein geringer Sachschaden.

Suche nach einem weißen Kleintransporter

Limburgerhof (ots) – Beim Befahren einer Parklücke vor einer Bäckerei in der Speyerer Straße übersah eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin am Donnerstagmorgen eine 75-jährige Fahrradfahrerin, die den dort verlaufenden Fahrradweg befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremsten sowohl die Pkw-Fahrerin als auch die Fahrradfahrerin ab, woraufhin die Fahrradfahrerin zu Fall kam. Die vermeintliche Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen.

Ein Zeuge konnte vor Ort angeben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen gehandelt habe, indem eine Frau saß. Angaben zu dem Kennzeichen konnten keine gemacht werden.

Durch den Sturz verletzte sich die 75-jährige Fahrradfahrerin aus Limburgerhof am rechten Bein und an der Hüfte. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Leicht Verletzter Fahrradfahrer

Limburgerhof (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich der Carl-Bosch-Straße und dem Kalmitweg. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer missachtete hierbei die Vorfahrt eines 36-jährigen Fahrradfahrers aus Worms, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Fahrradfahrer am rechten Knie und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.