Neustadt: Literaturvilla #36 präsentiert: „weiße Kreidekreuze“ am 04. Mai 2023

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 4. Mai 2023 findet um 19 Uhr mit „weiße Kreidekreuze“ die 36. Ausgabe der Literaturvilla im Kulturzentrum Herrenhof Mußbach statt. Titel der Veranstaltung ist an die jüngst erschienene Novelle der Mainzer Autorin und Moderatorin Sara h Beicht angelehnt: „weiße Kreidekreuze“. Darin geht es um Leben und Sterben, Trauer und Zuversicht sowie die bitter nötige Nähe, die gerade nicht sein darf.

Mittendrin eine junge Bestatterin, die sich im Auge des pandemischen Sturms zusehends selbst verliert: „Es gab keine Absprache mit den Hinterbliebenen, kein Durchblättern der Kataloge oder Gestalten der Holzbretter durch die Enkelkinder. Mit einer schwungvollen Geste malt sie große Kreuze auf alle vier Seitenwände. Auch das gehört zum neuen Prozedere und jeder weiß, was es bedeutet.“

Musikalisch und atmosphärisch begleitet wird der Abend von der Gitarristin Morgane Hinz.

Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Jede/r zahlt so viel sie/er kann und will. Empfohlener Richtpreis ist € 5,-. Schüler, Studierende und Azubis haben grundsätzlich freien Eintritt. Es gibt keinen Vorverkauf, nur eine Abendkasse.

Zudem kann man an der Lesung ab 19 Uhr unter folgendem Link auch online teilnehmen: www.literatur040523.herrenhof-mussbach.de

Sarah Beicht (Foto: Max Lange) Morgane Hinz (Foto: Max Lange)

Da es aktuell (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) keine offiziellen Einschränkungen hinsichtlich der Corona-Maßnahmen gibt, empfiehlt der Veranstalter in seinen Innenräumen das Tragen einer FFP-2-Maske oder einer medizinischen Maske.

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der Herrenhof-Homepage: www.herrenhof-mussbach.de.