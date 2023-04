Kaiserslautern: Lesespaziergänge mit dem Duo Wortlaut von April bis Oktober 2023 im Japanischen Garten

Kaiserslautern – „Willst Du ein Leben lang glücklich sein, so lege einen Garten an“ lautet ein deutsches Sprichwort. Der Japanische Garten Kaiserslautern, mit seiner über Jahrhunderte hinweg perfektionierten Ästhetik, ist wahrlich beglückend: Als harmonisch komponiertes Landschaftskunstwerk und zugleich vollendete Form des Ausdrucks philosophischer Ideale.

Im Oktober 2022 fand anlässlich des 25. Jubiläums des Japanischer Garten Kaiserslautern e.V. in farbenprächtiger herbstlicher Atmosphäre der erste Lesespaziergang mit dem Duo WORTLAUT statt. Die Pfalztheaterschauspieler Rainer Furch und Madeleine Giese geleiteten die Teilnehmer mit viel Vers (und natürlich auch Haikus …) und Prosa, sowie unterhaltsamen Hintergrundgeschichten durch den Japanischen Garten.

Die Lesespaziergänge werden nun, mit jeweils neuen, auf die Jahreszeit abgestimmten literarischen Beiträgen, fortgeführt. Der erste Spaziergang in 2023 findet als „Frühlingsspaziergang“ am Sonntag, den 30. April statt. Sehr wahrscheinlich wird dann die Sakura, die Blüte der japanischen Zierkirschen, noch zu bewundern sein. Der Lesespaziergang führt die Teilnehmer von den „Füßen Buddhas“ am Eingang über die rote Brücke, den Berggarten und entlang der faszinierenden Wasserlandschaften bis hin zu Deutschlands einzigem historischen Teehaus, wo zum Abschluss ein Kirschblütentee serviert wird.

Die ca. 2stündige sonntägliche Matinée beginnt jeweils um 11:00 Uhr und findet mit einer Höchstteilnehmerzahl von 45 Personen an folgenden Terminen statt:

Sonntag, 30. April 2023

Sonntag, 21. Mai 2023

Sonntag, 24. September 2023

Sonntag, 29. Oktober 2023

Es ist eine verbindliche Anmeldung unter info@japanischergarten.de mit Vorkasse erforderlich. Die Preise: 15 € für Vereinsmitglieder, 20 € für Nichtmitglieder.