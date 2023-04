Kaiserslautern: Stadtradeln – Zwei Wochen vor Start bereits 400 Teilnehmer registriert

Kaiserslautern – Für dich dreiwöchige Aktion Stadtradeln fällt am 3. Mai um 17:30 Uhr auf dem Rathausvorplatz der offizielle Startschuss durch den Beigeordneten Peter Kiefer. Ein Blick auf die Internetseite www.stadtradeln.de/kaiserslautern zeigt: Viele Radfahr-Fans stehen schon in den Pedalen. Zwei Wochen vor Kampagnenbeginn haben sich bereits knapp 400 Teilnehmer in 62 Teams registriert.

Beigeordneten Peter Kiefer freut es: „Mit der Aktion Stadtradeln können wir alle gemeinsam zeigen, dass Radfahren in Kaiserslautern immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir wollen unser großartiges Ergebnis vom letzten Jahr nochmal steigern mit mindestens 1.500 Teilnehmern und 300.000 Kilometern!“ Für den begeisterten Radfahrer ist das diesjährige Stadtradeln, das in Kaiserslautern zum 15. Mal in Folge stattfindet, auch gleichzeitig das letzte unter seiner Schirmherrschaft.

Erneut bieten der ADFC, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Evangelische Allianz sowie erstmals der Radsportvereins Mehlingen ein abwechslungsreiches und interessantes Tourenprogramm für alle, die gerne in der Gruppe Rad fahren. „Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn jeder Kilometer zählt“, untermauert Kiefer. Als besonders lobenswert nennt der Beigeordnete das Engagement der beiden diesjährigen Radelstars. Stadtratsmitglied Ursula Düll und Georg Rothe, seit Jahren aktiver Stadtradler, stellen sich der Herausforderung, ihren Alltag während der Kampagne ausschließlich mit dem Fahrrad zu bestreiten und auf das Auto zu verzichten. Auch das „Schulradeln“ ist in diesem Jahr wieder Teil der Aktion, bei der bereits im letzten Jahr die weiterführenden Schulen hervorragend abgeschnitten hatten. „Dass die junge Generation hier so aktiv dabei ist, ist ein tolles Signal für den Klimaschutz und eine klimafreundliche Mobilität“, ist die städtische Radverkehrsbeauftragte, Julia Bingeser, überzeugt. Wer der Stadt rund ums Radfahren Anregungen, Mängel und Lob direkt und unkompliziert mitteilen möchte, kann dies während der Kampagne digital und ganz unkompliziert über die Stadtradeln-App und den Mängelmelder RADar!