Lindenberg: Gegen Betonmauer gefahren

Lindenberg/ Pfalz (ots) – Zu schnell unterwegs war offensichtlich ein 18-Jähriger, welcher am 20.04.2023 um 23:00 Uhr mit seinem Audi in einer Linkskurve auf der Bundesstraße 39 in Höhe der Ortschaft Lindenberg/ Pfalz von der Fahrbahn abkam.

Nachdem der Fahranfänger seinen Wagen in eine Betonmauer lenkte, fuhr dieser mit seinem PKW wieder auf die Fahrbahn und kam dort letztendlich zum Stillstand. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundestraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde halbseitig gesperrt.

Der 18-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren droht diesem die Verlängerung seiner Probezeit hinsichtlich seiner vor kurzem erlangten Fahrerlaubnis.