Kaiserslautern: „Straßen | Kunst | Fest“ – Citymanagement lädt zu Straßenkunstfestival am ersten Maiwochenende 2023

Kaiserslautern – Vom 5. bis 7. Mai werden die Straßen Kaiserslauterns zur Bühne für internationale Künstlergruppen aus. Vertreten sind Topkünstlerinnen und –künstler aus 14 Nationen und vier Kontinenten, die die Innenstadt in ein Spektakel für Groß und Klein verwandeln. Von Comedy über Feuershows, Musik, Akrobatik und Artistik wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Die Spielzeiten erstrecken sich am Freitag (5. Mai) von 13 bis 22 Uhr, am Samstag (6. Mai) von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag (7. Mai) von 13 bis 19 Uhr. Zu jeder vollen Stunde beginnen Shows an bis zu fünf verschiedenen Show-Spots, die jeweils zwischen 30 und 50 Minuten dauern. Jede Show wird mehrmals täglich gespielt, somit können sich die Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Programm zusammenstellen. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher ist eine Seifenblasenwerkstatt zu Gast. Ein Spielplan ist vor Ort erhältlich oder online in der Stadt-KL-App und auf den Kanälen des Citymanagements.

Erdacht und organisiert wurde das Straßen | Kunst | Fest vom Citymanagement, finanziell wird die Veranstaltung vom Land Rheinland-Pfalz über das Programm Innenstadt-Impulse unterstützt. Der Eintritt zu den jeweiligen Auftritten ist frei, die Künstlerinnen und Künstler sind jedoch auf die hoffentlich großzügigen Hutgeldspenden der Passantinnen und Passanten angewiesen. Wie bei Straßenkunstfestivals üblich, bekommen sie Fahrtgeld, Unterkunft und Verpflegung, jedoch keine Gage von der Gastgeber-Stadt gezahlt. Das Citymanagement wird an den drei Tagen vor der Stiftskirche einen Infostand einrichten, der auch als Geldwechselstube dient. Hier lassen sich große in kleine Scheine oder in Münzgeld umtauschen, um die Hüte reichlich zu füllen.

TheFunkyMonkeys (Foto: Agentur Zeitenwanderer)

Hier die Show-Acts im Überblick:

Cia JoCa: „Just A Cup Of Tea“

„Just a Cup of Tea“ ist eine Never Ending Story über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen zwei sehr verschiedenen Charakteren, bei der nicht nur Humor und Theater zum Einsatz kommen, sondern auch Tanz, Akrobatik, Cyr Wheel(s), Handstand-Equilibristik und ein artistischer Mast.

Duo Piu o Meno: „Una coppia Scoppiata, Ein zerrüttetes Paar“

Eine prickelnde Show mit zwei Figuren, die sich durch Virtuosität und Akrobatik auszeichnen. Marcel und Alice, der weiße Clown und sein Opfer, der eine dominierend und streng, die andere unfähig und stümperhaft. Sie finden sich zusammen, um Schwierigkeiten zu überwinden, jedoch können sie es nicht schaffen.

El Diabolero: „Diabolissimo“

Die international 9-fach preisgekrönte Show „Diabolissimo“ besteht (abgesehen von den höchst anspruchsvollen Diabolo-Techniken) aus einer fein konstruierten Struktur aus Clownnummern, Straßentheater, Zauberei und viel Spaß und Spiel mit dem Publikum. Das tatsächlich einzigartige Finale (Whipcatch aus etwa 40m Höhe!) bildet den krönenden Abschluss.

Garaghty & Thom

Zwei äußerst talentierte und lustige Individuen in einer hochenergetischen vielfach ausgezeichneten Comedy-Show. Ihr kontrolliert chaotisches Kabarett wird alle Altersgruppen begeistern. Hochqualifizierte Zirkustricks, Improvisation, Comedy-Elemente. Requisiten bringen sie mit – und doch kann alles zur Requisite werden.

Herr Konrad

Was nach der ganz und gar klassischen Straßenshow klingt, ist es in Wirklichkeit gar nicht. Die liebenswert-schusselige Figur des Herrn Konrad durchlebt eine dichtgepackte Leistungsschau aus detailverliebten, komplett auf Musik und Soundeffekte durchchoreographierten, rasanten Jonglage-Nummern, gepaart mit einem ganz eigenen Humor aus Wortwitz und Slapstick.

Funky Monkeys: „Groove“

The Funky Monkeys sind eine interkulturelle und interdisziplinäre Performancecompany, die urbanen Tanz und zeitgenössischen Zirkus verbindet. Künstler & Künstlerinnen mit Wurzeln in Brasilien, Deutschland, Italien, Türkei und Vietnam kommen hierfür zusammen. In ihrer Show verbinden sie Hip-Hop Streetdance mit Weltklasse Artistik.

niMú: „Jacuzzi – Wohin reisen Luftblasen?“

niMú beschließt, einen Whirlpool zu bauen. Einen Whirlpool für die Füße! Was sie nicht weiß: dass Blasen weit reichen können. Bis an das Herz derer, die es wagen, sie zu empfangen. Die bunte Zirkus-Show mit Theater und Tanz bietet dem Publikum eine Reise durch eine traumähnliche Welt. Verspielt, poetisch, humorvoll.

Olga Show

Voller Lebenslust und Energie – so klingt die Musik von Olga Show. Mit ihrer einmaligen Kombination aus Violine und Schlagzeug verbinden die beiden Musiker Welten und begeistern ihre Zuhörer auf der ganzen Welt.

Surprise Effect: „We connect the World“

Surprise Effect ist eine Gruppe aus dem Süden Frankreichs. Ihre Show ist eine Mischung aus Akrobatik und Breakdance auf höchstem Niveau, gespickt mit gewagten Stunts, Comedy und Publikumsbeteiligung. Die Gesetze der Schwerkraft scheinen für diese Herren nicht zu gelten. Staunen und 100% Lächeln garantiert!

The Charming Jay

Der Südkoreaner Jisoo Park schlüpft in die Rolle des charmanten Jay – eine Figur, die klassische Zauberei und Jazz mag. Doch jedes Mal, wenn Jay einen Trick vorführen will, misslingt er. Beim Vertuschen seines Fehlers, passiert ihm eine weitere Schusseligkeit. Bei näherem Hinsehen steht hier kein lässiger Zauberer, sondern eher ein Clown aus der Stummfilmzeit.

The Fire Ninja: „Blazed Up Fire Show“

Die „Blazed Up Fire Show“ des australischen Feuer-Ninja ist voller Energie, Feuer und Explosionen. Er kreiert unglaubliche Feuer-Effekte und überträgt Feuer direkt mit dem Mund von Fackel zu Fackel. Diese charmante und atemberaubende Show begeistert und unterhält!