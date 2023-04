Fahrzeuge kontrolliert – 6 Verstöße festgestellt

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei kontrollierte am Donnerstag (20.04.202), zwischen 0.45 Uhr und 3 Uhr insgesamt 121 Fahrzeuge im Bereich der Kurt-Schumacher-Brücke. Hierbei registrierte die Polizei sechs Verkehrsverstöße.

Ein Autofahrer war mit 1,47 Promille unterwegs und musste die Fahrt beenden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Darüber hinaus waren 5 Personen nicht angegurtet.

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei stellte am Donnerstag 20.04.2023 gegen 04.15 Uhr, einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Meckenheimer Straße fest. Aus dem Automaten wurden Zigarettenschachteln in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Automat war derart beschädigt, dass die Feuerwehr diesen abmontieren musste.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Körperverletzung zwischen Männern

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund eines Streites zwischen 2 Männern am Mittwochvormittag 19.04.2023 in der Kaiser-Wilhelm-Straße wurde die Polizei von mehreren Zeugen verständigt. Der Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Die herbeigerufene Polizei trennte die beiden Kontrahenten. Beide Männer verletzten sich gegenseitig und müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

27-Jährige von falschem Polizeibeamten kontaktiert

Ludwigshafen (ots) – Eine 27-Jährige wurde am Mittwochvormittag 19.04.2023 von einem fremden Mann angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er erkundigte sich bei ihr, ob sie in letzter Zeit in einem Verkehrsunfall verwickelt gewesen wäre. Die 27-Jährige erkannte sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Zu einem Schaden kam es nicht.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nr. 110.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen

(aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel. 0621 963-1154.

Baucontainer aufgebrochen – Werkzeug gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (18.04.2023) auf Mittwoch (19.04.2023) zwei Baucontainer in der Wollstraße auf. Aus den Containern wurde Werkzeug im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Gebäudebrand

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)-(FB) – Donnerstag 20.04.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 13:41 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Kropsburgstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im oberen Bereich des 4-geschossigen Wohnhauses sichtbar. In der Erkundungsphase wurde ein Brand im Treppenhaus des oberen Stockwerks lokalisiert.

Es brannte Unrat im Flurbereich. Der Brand wurde rasch gelöscht.

Auf Grund der starken Verrauchung mussten neun Personen, zum Teil eingeschlossen, mit Fluchthauben gerettet werden, darunter auch ein Kind. Zwei Bewohnen wurden beim Versuch den Brand zu löschen leicht verletzt. Eine Bewohnerin musste zur weitern Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch 6 Katzen, darunter 4 Babykatzen, konnten gerettet werden.

Die angrenzende Wohnung wurde ebenfalls stark mit Brandgasen beaufschlagt und ist nicht mehr bewohnbar. Die städtische Wohnraumsicherung sorgt für die weitere Unterbringung der 5-köpfigen Familie.

Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 9 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, leitender Notarzt, Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die TWL und die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen