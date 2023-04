Kontrollen der Polizei

Speyer (ots) -Am 19.04.2023 zwischen 10:30-13:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer im Dienstgebiet mehrere Fahrzeugführer und Radfahrer. Im Rahmen der Kontrollen konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

PKW: 1x fehlende Ladungssicherung, 1x abgelaufene Hauptuntersuchung, 2x Handyverstoß, 1x Missachtung Rotlicht.

Fahrrad: 4x falsche Benutzung Radweg, 3x technische Ein-/Vorrichtungen an Fahrrad nicht vorschriftsmäßig, 1x Handyverstoß.

Einbruch in Kindergarten

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 17.04.2023, 19:30 Uhr bis 18.04.2023, 07 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einer Kindertagestätte in der Johannes-Kirschhoch-Straße. Im Innern durchsuchten sie in einem Büro sämtliche Schränke. Nach ersten Feststellungen dürften ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet worden sein. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Johannes-Kirschhoch-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und PKW

Speyer (ots) – Am Mittwoch 19.04.2023 gegen 07:39 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Wormser Landstraße von der Friedrich-Ebert-Straße aus kommend in Richtung Stadtzentrum. Gleichzeitig befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer in gleiche Richtung die Wormser Landstraße. Auf Höhe der dortigen Tankstelle wollte der PKW-Fahrer auf das Tankstellengeländer auffahren und touchierte dabei die Fahrradfahrerin.

Diese verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Fahrrad auf ihre linke Körperseite. Die Radfahrerin begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig leichtverletzt zum Arzt.

Am Fahrrad und am PKW entstand kein Sachschaden.