Erdaushub illegal entsorgt

Venningen (ots) – Im Schlittweg haben Unbekannte an einem Weinberg unerlaubt 15 bis 20 Kubikmeter Erdaushub entsorgt. Für die Entsorgung muss der Geschädigte mit mehreren tausend Euro rechnen. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei ermittelt wegen u.a. wegen Nötigung und sucht unter der Tel: 06323 9550.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher und dessen Fahrzeug geben können.

Gewinnversprechen

Edenkoben (ots) – Gegen eine 31-jährige Betrügerin mit nicht bekanntem Aufenthalt laufen derzeit kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Die Frau hatte sich telefonisch bei einem 71 Jahre alten Mann aus Edenkoben gemeldet und mitgeteilt, dass er knapp 40.000 Euro gewonnen hätte. Für die Auszahlung des Gewinns müsse er allerdings für 1.000 Euro Google Play Karten erwerben. Im Anschluss daran würde ihm eine Werttransportfirma den Gewinn überbringen.

Der Mann erstattete Strafanzeige. Anhand der notierten Telefonnummer konnten gegen die Frau Ermittlungen eingeleitete werden. Die Polizei warnt: Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder Ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

17 Raser

Roschbach (ots) – Eine 42-jährige Autofahrerin hatte es besonders eilig, als sie gestern Morgen (19.04.2023) auf der Landstraße 516 bei der Roschbacher Kreuzung mit 98 km/h durch die 70er Zone rauschte.

Sie und weitere 16 andere Fahrer erhalten ein Bußgeld, weil sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 70 km/h nicht einhielten. Nach wie vor ist überhöhte Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursache.

10 Autofahrer erwischt

Kirrweiler (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen 19.04.2023, 11.45-12.45 Uhr, wurden neun Autofahrer angehalten, weil sie während der Fahrt ihr Handy widerrechtlich benutzten. Ein weiterer Autofahrer telefonierte während der Fahrt mit seinem Tablet.

Auch er erhält einen Bußgeldbescheid von 100 Euro sowie 1 Punkt in Flensburg.

Die Polizei appelliert: Wird der Blick während der Fahrt 3 Sekunden von der Straße abgewendet, fährt man zwei Reisebus-Längen im Blindflug.

Unfall mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten

Edesheim/BAB65 (ots) – Am Donnerstag 20.04.2023 befuhr gegen 07:50 Uhr ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer die BAB65/Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe der Rastanlage Pfälzer Weinstraße West und übersah, dass vor ihm ein 52-Jähriger in seinem Opel die Fahrt aufgrund der Verkehrslage verlangsamen musste. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den der Hyundai-Fahrer und die 50-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt wurden.

Eine auf die beiden Fahrzeuge folgende 31-jährige Skoda-Fahrerin konnte noch rechtzeitig bremsen, eine dahinter befindliche 19-Jährige in ihrem Audi jedoch nicht, sodass es auch hier zum Zusammenstoß kam, durch den der Skoda zudem noch auf den bereits stehenden Hyundai des Hauptunfallverusachers geschoben wurde.

Die 31-Jährige klagte ebenfalls über leichte Verletzungen, sodass im Nachgang 3 Personen zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser kamen. Die BAB65 war während der Unfallaufnahme und der Räumungsmaßnahmen für ca. 1,5 Stunden nur auf dem rechten Fahrstreifen befahrbar. Es kam zum Rückstau bis über die AS Edenkoben hinaus.