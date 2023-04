Dietzhölztal-Steinbach: Einbrecher scheitern –

Ein derzeit unbewohntes Haus im Nord-West-Weg rückte in den zurückliegenden Tagen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Am Mittwochabend entdeckten Zeugen, dass die Diebe versucht hatten eine Tür auf der Rückseite des Hauses gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Wann genau die Diebe sich an dem Einfamilienhaus zu schaffen machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen, die die Täter in den zurückliegenden Tagen dort beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg – Hirzenhain-Bahnhof: Lagerhalle durchwühlt –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Einbrecher auf einem Firmengelände in der Straße „Zum Kohlhain“ zu. Zwischen 18.00 Uhr und 08.15 Uhr beschädigten die Täter am Firmengebäude die Fenster eines Rolltores, drangen aber offensichtlich nicht ein. Anschließend brachen sie das Tor zu einer Lagerhalle auf und stiegen ein. Der Besitzer geht derzeit davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Angaben zu den Einbruchschäden können noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Unfallflucht in der Bahnhofstraße –

Am Wochenende beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Bahnhofstraße geparkten Hyundai. Der graue „i30“ parkte zwischen Samstagabend, gegen 19.00 Uhr und Sonntagabend, gegen 20.00 Uhr in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Flüchtige die Fahrerseite des Hyundai und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Reparatur der Unfallschäden wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: mit falschen Kennzeichen, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs –

Die Wahrnehmung eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers endete für einen BMW-Fahrer mit verschiedenen Strafanzeigen. Gestern Abend, gegen 19.45 Uhr meldete sich der Zeuge. Auf dem Parkplatz des Rewe Marktes stand ein BMW, dessen Kennzeichen wie selbst gemalt aussahen. Eine Streife traf BMW und den 50-jährigen Fahrer an und nahmen das Fahrzeug und den Herborner genauer unter die Lupe. Die Kennzeichen waren mit schwarzem Lack und schwarzer Farbe bearbeitet, so dass Buchstaben und Ziffernfolge nichts mehr mit der ursprünglichen Zulassung gemein hatten, obwohl der Wagen tatsächlich ordentlich zugelassen war. Da der Verdacht bestand, dass der in Herborn lebende BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand, führten die Polizisten mit ihm einen Drogenschnelltest durch. Dieser reagierte unter anderem positiv auf Kokain. Bei der Überprüfung des Führerscheins fiel auf, dass das vor rund 20 Jahren in Russland ausgestellte Dokument nicht mehr gültig war und der Herborner zudem seit Begründung seines Wohnsitzes in Deutschland hier keinen Führerschein beantragt hatte. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Polizeistation durchführte. Den 50-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.