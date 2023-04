Einbruch in Büroräume

Ein Einbruch ereignete sich vergangene Nacht in der Bahnhofstraße in Wanfried. Dort gelang es unbekannten Tätern in die Büroräume einer Versicherung einzudringen. Dabei wurde eine Tür aufgehebelt, eine weitere mit einem vorgefundenen Schlüssel geöffnet. Aus einem Schrank entwendeten der oder die Täter Bargeld in Höhe von 15 EUR, aus dem zweiten Büro wurde eine Geldkassette mit ca. 80 EUR entwendet. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 47-Jähriger aus Herleshausen die Arnsberger Straße in Herleshausen-Unhausen und beabsichtigte nach links auf die B 400 einzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 29-Jähriger aus Annaberg die B 400 und beabsichtigte mit einem Klein-Lkw auf die Arnsberger Straße abzufahren. Im Einmündungsbereich missachtete der 47-Jährige die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 6500 EUR kam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von ca. 0,4 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Witzenhausen

Geldbörsendiebstahl

Um 12:26 Uhr wurde heute Mittag einer 86-Jährigen aus Witzenhausen die Geldbörse während des Einkaufs entwendet. Die Geschädigte hielt sich in einem Markt in der Industriestraße in Kleinalmerode auf und bemerkte den Diebstahl an der Kasse. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Einbrüche in der Eschweger Innenstadt

Zwischen dem 18.04.23, 19:00 Uhr und dem 19.04.23, 08:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein EDV-Geschäft in der Marktstraße in Eschwege einzubrechen, scheiterten jedoch beim Aufhebeln der Ladentür. Sachschaden: 250 EUR.

In derselben Nacht drangen der oder die Täter auch in das Rathausgebäude (Standesamt) am Obermarkt ein. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, durchsuchte man ein Zimmer und entwendete ca.10 Euro Bargeld. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Einbrüche auch in Wanfried

Auch in Wanfried waren Einbrecher unterwegs. In der vergangenen Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Geschäft in der Marktstraße. Nachdem eine Tür aufgehebelt wurde, wurde aus den Geschäftsräumen ein PC der Marke „Medion“ sowie eine Trinkgeldkasse in Form eines blauen Schuhs gestohlen. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich ebenfalls in der Marktstraße, wo versucht wurde, die Eingangstür eines Haarstudios aufzuhebeln. Da ein gewaltsames Öffnen der Tür nicht gelang, blieb es beim Sachschaden von ca. 200 EUR.

Auch die Polizeistation Hessisch Lichtenau meldet mehrere Einbruchsversuche.

Betroffen ist ein Mehrfamilienhaus in der Burgstraße, wo der oder die Täter versuchten die Eingangstür des Haues aufzuhebeln, worauf mehrere Hebelspuren hindeuten. Die Tür wurde dabei beschädigt; ein Eindringen fand nicht statt. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Ein weiterer Einbruchsversuch wird einige Häuser weiter, ebenfalls in der Burgstraße, gemeldet. Dort wurde versucht, die Tür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Die beiden Taten dürften sich am 19.04.23, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr ereignet haben. In diesem Zusammenhang fiel einer Zeugin ein ca. 40-Jahre alter Mann auf, der zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr an diesem Wohnhaus klingelte und angab wegen des Internets zu kommen. Der Mann wurde jedoch nicht eingelassen. Er sprach deutsch und hat eine Glatze. Inwieweit dieser Mann mit den Taten im Zusammenhang steht, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Aus dem Kiefernweg in Hessisch Lichtenau-Föhren wird ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Hier wurde versucht die Eingangstür aufzuhebeln, was ebenfalls nicht gelang. Sachschaden: 150 EUR. Diese Tat wurde gestern Mittag, um 12:47 Uhr, festgestellt.

Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr begaben sich gestern Abend Unbekannte auf das Gelände der Grundschule in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau. Eine auf dem Schulgelände befindliche Hütte, die der Aufbewahrung von Spielgeräten dient, wurde über das Dach betreten, nachdem man das Oberlicht zerstört hatte. Aus der Hütte wurden dann Spielgeräte genommen, mit denen man auf dem Schulgelände herumfuhr. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um vier Personen im Kindes- und Jugendalter handeln. Sachschaden: 250 EUR. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930.

Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit den Diebstählen von Zigarettenautomaten

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit einer Vielzahl von kompletten Entwendungen von Zigarettenautomaten kann die Eschweger Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden.

Ursächlich dafür war das Entwenden von zwei Zigarettenautomaten am 11.04.23 im Bereich Hedemünden/ Niedersachsen. Im Rahmen der Fahndung fiel ein Pkw mit Anhänger auf, der ein Eschweger Kennzeichen hatte. Die in der Fahndung eingebundenen Polizeikräfte der Polizeidirektion Werra-Meißner konnten das Fahrzeuggespann auf der B 27 in Höhe von Albungen „aufnehmen“ und kurz darauf in Eschwege in der Niederhoner Straße anhalten und kontrollieren.

Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen, drei sind in Eschwege wohnhaft, eine Person in Wehretal. Es handelte sich dabei um zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Sämtliche Personen wurden zur Polizeistation sistiert und dort vernommen. Weitere zwei Personen, welche nach Tatbegehung in Hann. Münden das Fahrzeug verlassen hatten und dann aus Friedland mit dem Cantus nach Eschwege gefahren sein wollen, erschienen im Nachgang freiwillig bei der Polizeistation in Eschwege. Dabei handelt es sich um einen 28-Jährigen und eine 24-Jährige, die ebenfalls in Eschwege wohnhaft sind. In den Vernehmungen räumten die sechs Tatverdächtigen dann ein, neben den beiden Diebstählen in Hedemünden, noch insgesamt 11 weitere Taten begangenen zu haben, bei denen Zigarettenautomaten komplett entwendet wurden. Die Automaten wurden im Anschluss meistens in Feld- und Waldgebieten aufgebrochen. Bei den zugegebenen Taten handelt es sich um die Tatorte in Waldkappel (2x), in Eltmannshausen (2x), Hoheneiche, Langenhain, Vockerode, Wellingerode, Kleinalmerode (2x) und Wendershausen. Der Gesamtschaden der eingeräumten Taten beläuft sich auf ca. 65.000.- EUR. Die Beute aus den Diebstählen in Hedemünden will man unterwegs „entsorgt“ haben und konnte bislang auch nicht aufgefunden werden.

Weitere Taten werden geprüft

Des Weiteren wird durch die ermittelnden Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschwege geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Straftaten in Zusammenhang mit den Zigarettenautomatendiebstählen infrage kommen. Hierzu zählen auch Straftaten in den benachbarten Landkreisen und Bundesländern, so auch aus dem Bereich Geismar (Thüringen), wo es zu vier derartigen Diebstählen kam. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Werra-Meißner wurden bislang 36 Straftaten angezeigt, bei denen die Automaten komplett entwendet oder aber direkt aufgebrochen wurden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Entsprechende Durchsuchungen verliefen negativ.

Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt; der Anhänger – der geliehen war – wieder dem Eigentümer ausgehändigt.

Radfahrer unter Alkoholeinfluss angefahren

Um 05:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 47-Jähriger aus Eschwege mit einem Fahrrad den Westring in Eschwege in Richtung Schützengraben. Er beabsichtigte in Höhe Haus-Nr. 55 nach links abzubiegen, was der nachfolgende 33-Jährige Eschweger übersah und den Radfahrer auf die Motorhaube seines Pkws auflud. Mit dem Pkw geriet er dann nach links auf den Gehweg, wo er in Höhe Haus-Nr. 46 zum Stehen kam. Dort fiel der Radfahrer von der Motorhaube, möglicherweise noch gegen ein dortiges Verkehrsschild. Der 47-Jährige wurde dabei verletzt und nach Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 00:55 Uhr wurde vergangene Nacht ein 55-Jähriger aus Steimbke im Bereich der Bahnhofstraße / Franzrasen in Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte war er unter Alkoholeinfluss unterwegs, was ein durchgeführter Test mit ca. 3,3 Promille auch bestätigte. Es folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich vergangene Nacht, gegen 03:30 Uhr, auf der B 7 ereignete hat. Zur Unfallzeit war ein 20-Jähriger aus Lauscha mit seinem Pkw zwischen Datterode und Netra unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Röhrda verlor er die Kontrolle über sein Auto, weil er – nach eigenen Angaben – kurz eingeschlafen war. Dadurch kam der Pkw nach links von der Bundesstraße ab, fuhr dort in den Graben und frontal gegen ein Entwässerungsrohr. Dabei wurde das Auto nach oben katapultiert und landete am Ende in dem Entwässerungsgraben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch das Unfallgeschehen wurde viel Erdreich und Steine aufgeschleudert und auf die Bundesstraße verteilt, so dass der Einsatz der Straßenmeisterei erforderlich wurde. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 04:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 32-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die L 3238 zwischen Gertenbach und Stiedenrode. In Höhe des dortigen Sportplatzes kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der den Aufprall nicht überlebte. Sachschaden am Pkw: ca. 1300 EUR.