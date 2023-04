Melsungen: Unbekannte Einbrecher stehlen Bargeld aus Geschäft für Kinderbekleidung und Spielwaren

Einbruch in Geschäft für Kindersachen Tatzeit: 19.04.2023, 17:00 Uhr bis 20.04.2023, 08:30 Uhr In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in der Kasseler Straße in ein Geschäft für Kinderbekleidung und Spielwaren ein. Sie stahlen Bargeld und eine Spendendose. Die Täter brachen eine Eingangstür zu dem Wohn- und Geschäftshaus auf und begaben sich in das Treppenhaus. Hier brachen sie die Nebeneingangstür zu dem Geschäft auf und betraten die Räumlichkeiten. Im Bereich des Verkaufstresens stahlen sie das Bargeld aus einer zuvor aufgebrochenen Kassenschublade. Weiterhin wurde eine Spendenbox für den „Förderkreis familienfreundliches Melsungen“ aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Mit der Beute flüchteten die Täter aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Melsungen: Einbrecher stehlen Bargeld und EC-Karten aus Firmenräumen

Einbruch in Firmenräume eines Gesundheitsunternehmens Tatzeit: 19.04.2023, 16:00 Uhr bis 20.04.2023, 07:50 Uhr Bargeld und EC-Karten stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus Büros eines Gesundheitsunternehmens in der Sandstraße. Die Täter die Eingangstür des Wohn-und Geschäftshauses auf und gelangten in das Treppenhaus. Hier brachen sie eine Zugangstür zu den Büroräumen auf und betraten diese. Aus einem zuvor aufgebrochenen Schrank stahlen sie Bargeld und EC-Karten. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Borken-Kleinenglis: Unbekannte Täter brechen Pkw auf und stehlen Bargeld

Aufbruch eines Pkw Tatzeit: 19.04.2023, 19:10 Uhr bis, 20.04.2023, 07:50 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in der Hundsburgstraße einen Pkw auf und stahlen vorgefundenes Bargeld. Die Täter begaben sich auf den Hinterhof eines Privatgrundstück, wo ein blauer VW-Bus geparkt war. Mit einem Stein warfen sie die Scheibe der Beifahrertür ein und durchsuchten anschließend das Handschuhfach. Aus einer dort abgelegten Tasche stahlen sie das enthaltene Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Melsungen: Einbrecher stehlen Bargeld aus Geschäft

Einbruch in Geschäft Tatzeit: 19.04.2023, 17:00 Uhr bis 19:45 Uhr Bargeld aus einer Geschäftskasse stahlen unbekannte Täter gestern Abend aus einem Akustiker- und Optikergeschäft in der Sandstraße. Die Täter gelangten durch eine unverschlossene Haustür in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Hier brachen sie eine Zugangstür zu dem Geschäft auf und betraten die Räume. Aus einer Kasse stahlen die Täter das Wechselgeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 600,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740