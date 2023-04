Verkehrskontrolle auf Frankfurter Straße mit Schwerpunkt Drogen: Sechs mutmaßlich berauschte Fahrer angehalten

Kassel-Süd: Polizeibeamte aus ganz Hessen, die in Kassel an einem Seminar zum Thema „Entdecken substanzbeeinflusster Personen“ teilgenommen haben, führten am gestrigen Mittwoch zum Abschluss des Lehrgangs eine Verkehrskontrolle auf der Frankfurter Straße in Höhe „Park Schönfeld“ durch. Hierbei wurden sie von Beamten der Polizeiautobahnstation in Baunatal und der EG Tuner, Polizisten der Direktion Verkehrssicherheit und der Operativen Einheit BAB sowie von Kräften der Kontrollgruppe des Zolls unterstützt. In der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 15:45 Uhr winkten sie zahlreiche Fahrzeuge in die Kontrollstelle. Bei sechs angehaltenen Fahrern bestand der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss gefahren waren. Sie mussten die Polizisten auf die Dienststelle begleiten, wo ihnen von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Neben fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten legten die Kontrollierenden auch ein Fahrzeug still, da die Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen erloschen war. Darüber hinaus wurden zwei Autofahrer ohne Führerschein gestoppt, die sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Zu guter Letzt leiteten die Beamten zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ein, nachdem entsprechende Gegenstände bei kontrollierten Personen gefunden und sichergestellt wurden.

Autodiebe stehlen grauen Audi A 6 Avant in Niederzwehren: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Niederzwehren: Unbekannte haben im Laufe der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Ludwig-Massie-Straße in Kassel einen grauen Audi A 6 Avant im Wert von 30.000 Euro gestohlen. Der Autobesitzer hatte den Diebstahl heute am frühen Morgen gegen 4:40 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Letztmalig gesehen worden war das auf einem Seitenstreifen an der Straße abgestellte Auto gegen 22:15 Uhr am Vortag. Von dem fünf Jahre alten Audi fehlt trotz der sofort eingeleiteten europaweiten Fahndung bislang jede Spur. Wann genau in der Nacht die Diebe zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Ludwig-Massie-Straße oder angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.