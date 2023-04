Unfallverursacher flüchtig: Großes Trümmerfeld nach Unfall auf der A7 – Zeugen gesucht

Niederaula. Am Donnerstag (20.04.), gegen 12:25 Uhr, kam es auf der A 7 zwischen der Anschlussstelle Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck – in Fahrtrichtung Kassel – zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 70-jähriger Mann aus Bad Wurzach mit seinem schwarzen BMW die linke von insgesamt drei Fahrspuren in Richtung Kassel. Plötzlich scherte unvermittelt ein dunkler Mercedes zwischen zwei Lkw von der mittleren auf die linke Fahrspur aus. Der 70-jährige BMW-Fahrer konnte daraufhin nur noch nach links ausweichen, kollidierte dort mit der Mittelleitplanke, wurde von dieser abgewiesen und prallte im Anschluss gegen einen Sattelzug, welcher sich auf der mittleren Fahrspur befand. Fahrzeugteile verteilten sich auf allen drei Fahrspuren auf einer Länge von mehreren hundert Metern.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Der oder die bislang unbekannte Fahrer beziehungsweise Fahrerin des dunklen Mercedes setzte die Fahrt in Richtung Norden weiter fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern und / oder ihre Personalien zu hinterlassen.

Am verunfallten BMW, der Mittelleitplanke sowie am Auflieger des am Unfall beteiligten Sattelzugs entstand Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Säuberung der Unfallörtlichkeit wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Neben der Polizei waren ein Abschleppdienst sowie die Autobahnmeisterei Alsfeld im Einsatz.

Zeugen, welche Angaben zum dem Unfall und dem flüchtigen, dunklen Mercedes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Petersberg unter der Telefonnummer: 0661/96956-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Dienstag (18.04.), 12.30 Uhr, bis Mittwoch (19.04.), 6.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren mit einem Lkw im Fröbelweg ein Teilstück eines Gitterzaunes einer dortigen Schule. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Verfolgungsfahrt in Bad Hersfeld

Im Stadtgebiet Bad Hersfeld kam es am Mittwoch (19.04.), gegen 16.30 Uhr, zu einer Verfolgungsfahrt in deren Folge zwei Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld leicht verletzt wurden (wir berichteten).

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fiel der Mercedes einer Streife im Bereich der Erfurter Straße auf. Als die Beamten das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der 23-jährige Fahrer sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet. Im Bereich der Thorner Straße musste der Mann sein Fahrzeug schließlich verkehrsbedingt stoppen. Statt stehen zu bleiben, setzte er zurück und stieß dabei gegen den Streifenwagen der Polizeistation Bad Hersfeld.

Eine weitere hinzugezogen Streife nahm den 23-jährigen Bad Hersfelder, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, im Anschluss vorläufig fest. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Der 23-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nach Mülltonnenbrand – Zeugen gesucht!

Hünfeld. Am Mittwochabend (19.04.) kam es zum Brand einer Mülltonne im Bereich einer öffentlichen Schule in der Jahnstraße. Etwa gegen 20 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer und informierten die Einsatzkräfte. Als die Freiwillige Feuerwehr aus Hünfeld vor Ort eintraf, stand die Tonne bereits in Vollbrand. Obwohl die Feuerwehrleute den Brand zeitnah unter Kontrolle hatten und ablöschen konnten, kam es zu Sachschaden an der Fassade eines angrenzenden Gebäudeteils. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 1.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen beobachteten unmittelbar nach Feststellung des Feuers zwei dunkel gekleidete Jugendliche im Alter von circa 14 Jahren im Bereich des Brandortes. Ob diese mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, ist momentan noch unklar. Einer der Beiden kann als circa 1,60 Meter groß, der andere als rund 1,70 Meter groß beschrieben werden.

Zur Klärung der Brandursache sucht die Polizei nun die beiden Jugendlichen sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei in Hünfeld unter der Rufnummer 06652/9658-0.

Einbruch

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (20.04.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Friedrichstraße ein. Anschließend verschafften sich die Einbrecher gewaltsamen Zugang zu einer darüber befindlichen Wohnung, deren Räumlichkeiten sie durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Täter Schmuck sowie Handtaschen der Marke „Louis Vuitton“ im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge gestohlen

Niederaula. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr stahlen Unbekannte am Mittwoch (19.04.) mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von circa 360 Euro aus einem Bauwagen im Harrasweg in Hattenbach. Zunächst brachen die Täter das Vorhängeschloss des Wagens auf und entwendeten dann eine Kettensäge und einen Betonrüttler. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de