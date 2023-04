Wiesbaden: Die Polizei-News

Oberursel: Zwei Menschen verletzt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Wiesbaden (ots) – (hol) Wie den Medien bereits bekannt, wurden am frühen Abend

in Oberursel, Ortsteil Stierstadt, ein 39-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau

bei einem Angriff mit einem Stichwerkzeug verletzt. Beide wurden zur weiteren

Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei war schnell mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter die

Verhandlungsgruppe sowie ein Spezialeinsatzkommando, vor Ort. Sie lokalisierte

den ebenfalls verletzten 25-jährigen Tatverdächtigen in einer Wohnung und nahm

ihn fest. Auch er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Über

die Gesundheitszustände der drei Verletzten ist derzeit nichts Näheres bekannt.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Geschehensablauf sind nun Gegenstand

der laufenden Ermittlungen.

Mit Waffe in der Öffentlichkeit hantiert – Polizei findet

bei Kontrolle Softair-Waffen auf, Wiesbaden, Kellerskopf, Kellerskopfweg,

Parkplatz Grillhütte, 19.04.2023, 17:55 Uhr

(mk) Am Mittwochabend kam es im Bereich Kellerskopf in Wiesbaden aufgrund der

Meldung, dass dort eine Person mit einer Kurzwaffe hantiert habe, zu einem

größeren Polizeieinsatz. Gegen 17:55 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung,

dass sich vier Personen an einem Parkplatz einer dortigen Grillhütte im Bereich

Kellerskopfweg, Kellerskopfstollen aufhalten würden. Eine Person habe nach

Angaben der Mitteilerin augenscheinlich mit einer Schusswaffe hantiert. Aufgrund

der Mitteilung fuhren umgehend mehrere Polizeistreifen in den Bereich. Die

Personengruppe konnte gesichtet werden, als sie sich gerade in einem Pkw

entfernte. Das Fahrzeug, ein Mercedes, wurde im Bereich Kellerskopfweg

angehalten und die Insassen kontrolliert. Hierbei wurde bei dem Beifahrer eine

Softair-Kurzwaffe festgestellt. Im Rahmen der Fahrzeugdurchsuchung wurden zudem

zwei weitere Softair-Kurzwaffen und Soft-Air-Munition aufgefunden. Die Personen

wurden zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung zur Dienststelle gebracht und

anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Ermittlungsverfahren

wurde eingeleitet.

Einbruch in Räume einer Arztpraxis,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 20.04.2023, 03:51 Uhr

(mk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten es Einbrecher auf eine

Arztpraxis in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden abgesehen. Der oder die Täter

verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den im Erdgeschoss eines

Mehrfamilienhauses befindlichen Räumlichkeiten und drangen anschließend in diese

ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf

1500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in

dem Bereich wahrgenommen haben werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in

Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher in Kinderhort aktiv,

Wiesbaden, Dotzheim, Kohlheckstraße, 20.04.2023, 00:50 Uhr

(mk) In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einen Kinderhort in

Wiesbaden-Dotzheim. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die

Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt zu dem in der Kohlheckstraße befindlichen

Kinderhort und drangen anschließend in den Büroraum des Gebäudes ein. Dort

durchsuchten sie die Räumlichkeit und entwendeten einen geringen dreistelligen

Bargeldbetrag. Gegen 00:50 Uhr konnte eine Nachbarin verdächtige Geräusche hören

weshalb gegebenenfalls mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Der

Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in

dem Bereich wahrgenommen haben werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und

Ermittlern des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer 0611/345-2340 in Verbindung

zu setzen.

Verkaufscontainer eines Autohandels angegangen, Wiesbaden, Dotzheim,

Stegerwaldstraße, 19.04.2023, 18:00 Uhr bis 20.04.2023, 08:40 Uhr

(mk) Zwischen Mittwoch und Donnerstag brachen Unbekannte in einen

Verkaufscontainer eines Autohauses ein. Zwischen 18:00 Uhr und 08:40 Uhr

verschafften sich der oder die Täter zunächst unerlaubt Zutritt zum Gelände

eines in der Stegerwaldstraße gelegenen Autohandels. Anschließend drangen sie

gewaltsam in einen auf dem Gelände befindlichen Verkaufscontainer ein und

durchsuchten diesen. Letztendlich wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird

auf ca. 250 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in

dem Bereich wahrgenommen haben werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und

Ermittlern des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer 0611/345-2340 in Verbindung

zu setzen.

Einbruch in Baustelle,

Wiesbaden, Hermann-Löhns-Straße, 19.04.2023, 16:30 Uhr bis 20.04.2023, 07:20 Uhr

(mk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf einer Baustelle zu

einem Einbruch, bei dem mehrere Meter Kupferkabel entwendet wurden. Nach

derzeitigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter zwischen 16:30 Uhr und

07:20 Uhr auf unbekannte Art und Weise in das Erdgeschoss des Rohbaus. Danach

wurde eine Baustellentür zu einem Elektronikraum gewaltsam aus der Verankerung

gerissen. Danach wurden darin befindliche Kupferkabel abgetrennt und so

insgesamt ca. 40m Kupferkabel entwendet. Der Sachschaden wird derzeit auf ca.

3500 Euro geschätzt. Der Wert der erlangten Kabel beträgt ca. 150 Euro.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des 3. Polizeireviers unter der

Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

Einfamilienhaus von Einbrechern aufgesucht, Wiesbaden, Biebrich,

Steckelburgstraße, 18.04.2023, 20:00 Uhr bis 19.04.2023, 12:10 Uhr

(mk) Zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr und Mittwochmittag, 12:10 Uhr drangen

Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden-Biebrich ein. Der oder die Täter

gelangten gewaltsam über den rückwärtigen Bereich in das in der

Steckelburgstraße befindliche Einfamilienhaus. Anschließend wurde das Gebäude

durchsucht und diverse Werkzeuge entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf

1.200 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei in

Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Zwei Hausfassaden und eine Wand mit verfassungsfeindlichen Symbolen

beschmiert, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Maria-Sybilla-Merian-Straße,

Feststellzeitpunkt: 19.04.2023, 11:45 Uhr und 19:20 Uhr

(mk) Im Laufe des Mittwochs wurden bei der Polizei in Wiesbaden aufgrund

Farbschmierereien, bei denen verfassungsfeindliche Kennzeichen verwendet wurden,

zwei Strafanzeigen erstattet. Bei einer Örtlichkeit handelt es sich um die

Hausfassaden von zwei in der Maria-Sibylla-Merian-Straße befindlichen Häusern.

Hier wurden jeweils ein verfassungsfeindliches Zeichen sowie weitere

Schmierereien in schwarzer Farbe aufgebracht. Die Feststellung erfolgte gegen

11:45 Uhr. Bei der zweiten betroffenen Örtlichkeit handelt es sich um ein in der

Carl-von-Linde-Straße gelegenes Parkhaus. Hier wurden an einer im Parkhaus

befindlichen Wand ebenfalls ein verfassungsfeindliches Symbol sowie weitere

Schmierereien in schwarzer Farbe aufgebracht. Die Feststellung erfolgte hier

gegen 19:20 Uhr.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden

unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

Verdacht verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Zeugenaufruf, Wiesbaden,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, Admiral-Scheer-Straße, Elisabethenstraße,

Rampenstraße, 19.04.2023, 00:10 bis 00:30 Uhr

(mk) Durch zwei aufmerksame Zeugen wurde die Polizei in Wiesbaden am 19. April

über einen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, der den Anfangsverdacht eines

verbotenen Kraftfahrzeugrennens begründen lässt. Die genaue Uhrzeit ist derzeit

nicht bekannt. Der Vorfall muss sich am 19. April 2023 im Zeitraum 00:10 Uhr bis

00:30 Uhr abgespielt haben. Einer der Zeugen befuhr in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch den Fahrradweg in der Steinern Straße in Mainz-Kastel aus Richtung

Uthmannstraße kommend in Fahrtrichtung Admiral-Scheer-Straße. Von hinten sollen

sich dann zwei Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit genähert haben und an

ihm vorbeigefahren sein. Hierbei wären die Pkw teilweise nebeneinander gefahren,

obwohl dort nur ein Fahrstreifen für jede Fahrtrichtung vorhanden ist. An der

Verkehrsinsel vor der Kreuzung Steinern Straße / Admiral-Scheer-Straße /

Elisabethenstraße sei einer der Pkw links und der andere rechts vorbeigefahren.

Beim Überfahren der daran anschließenden Kreuzung Steinern Straße /

Admiral-Scheer-Straße / Elisabethenstraße sollen sie einen Motorradfahrer

anschließend waghalsig überholt und ihre Fahrt dann auf der Elisabethenstraße

fortgesetzt haben bevor sie in Höhe der Frankfurter Straße anhielten. Als der

Zeuge sich näherte fuhren sie unvermittelt an und sollen ihre Fahrt mit hoher

Geschwindigkeit fortgesetzt haben. Im weiteren Verlauf konnte der Zeuge

beobachten, wie die beiden Pkw an der Kreuzung Kloberstraße / Rampenstraße die

rotzeigende Ampel überfuhren und einen dort haltenden Motorradfahrer mit sehr

wenig Abstand überholten. Anschließend setzten sie ihre Fahrt in Richtung

Brückenkopf fort. Die Motoren der Fahrzeuge waren noch weiterhin hörbar. Eines

der beiden Pkw soll die Ortskennung WI (Wiesbaden) und das zweite die

Ortskennung HU (Hanau) gehabt haben.

Der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen und insbesondere die beiden beschriebenen Motorradfahrer

werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2240 zu

melden.

Unfall mit einer leicht verletzten Person – zwei Pkw nicht mehr fahrbereit,

Wiesbaden, Bundesstraße 455, Fahrtrichtung Wiesbaden-Naurod, 19.04.2023, 17:00

Uhr

(mk) Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 455 (Nauroder Straße) zu

einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen

Erkenntnissen befuhren eine 22-Jährige Ford-Fahrerin und ein 46-Jähriger

Dacia-Fahrer die Bundesstraße 455 aus Richtung Wiesbaden-Bierstadt kommend in

Fahrtrichtung Wiesbaden-Naurod. In Höhe des Wasserturms Wiesbaden-Bierstadt

(Flandernstraße) musste die Ford-Fahrerin verkehrsbedingt stark bremsen bis sie

schließlich zum Stillstand kam. Dies erkannte der dahinterfahrende 46-Jährige

offensichtlich zu spät und fuhr auf den Ford der 22-Jährigen auf. Diese wurde

durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde

durch die beiden Pkw versperrt, weshalb die Straße im Bereich der Unfallstelle

kurzzeitig vollgesperrt werden musste. Dies führte zu einem Rückstau. Im

weiteren Verlauf wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch mit Zielrichtung Schmuck, Niedernhausen,

Gotenweg, Mittwoch, 12.04.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 16.04.2023, 00:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche hatten es Einbrecher auf Schmuck und Bargeld von

Hausbewohnern in Niedernhausen abgesehen. Nach einer mehrtägigen Abwesenheit

stellten die Geschädigten fest, dass zwischen Mittwochabend und Sonntagnacht in

ihr Wohnhaus im Gotenweg eingebrochen worden war. Offenbar begaben sich

unbekannte Einbrecher zur Terrasse des Einfamilienhauses und schlugen dort eine

Fensterscheibe ein. Nachdem sie durch das Fenster eingestiegen waren,

durchsuchten sie mehrere Zimmer und flüchteten anschließend mit Bargeld und

Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen

Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fußgängerin bei Zusammenstoß schwer verletzt, Waldems-Esch, Schwalbacher

Straße, Kirchgasse, Donnerstag, 20.04.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag ist eine Fußgängerin in Waldems-Esch von einem Fahrzeug

erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 12:00 Uhr war die 86-jährige Frau aus

Steinfischbach in einem in Richtung des Ortskerns fahrenden Bus unterwegs. Als

dieser am Fahrbahnrand der Schwalbacher Straße in Höhe der Kirchgasse anhielt,

stieg die Dame aus und beabsichtigte die Schwalbacher Straße zu überqueren. Als

sie vor dem Bus auf die Straße trat, wurde sie von einem Mercedes Vito eines 42

Jahre alten Mannheimers erfasst, welcher zeitgleich in Richtung Ortsmitte

unterwegs war und den Bus über die Gegenfahrbahn überholen wollte. Hierbei wurde

die Fußgängerin zu Boden geschleudert und verletzte sich nach ersten

Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Sie musste zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw des Mannheimers wurde

im Bereich der Front beschädigt.